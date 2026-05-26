21°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Cicinho Melo solicita construção de creche no Povoado Boca da Mata

Proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara de Atalaia e segue para análise do Executivo municipal.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Atalaia Pop
26/05/2026 às 20h33
Cicinho Melo solicita construção de creche no Povoado Boca da Mata
Cicinho Melo solicita construção de creche no Povoado Boca da Mata.

O presidente da Câmara de Atalaia, vereador Cicinho Melo (MDB), apresentou na sessão ordinária desta terça-feira (26) a indicação nº 002/2026, solicitando ao Poder Executivo a construção de uma creche no Povoado Boca da Mata.

De acordo com o parlamentar, o pedido atende a uma demanda antiga da comunidade local. A solicitação, segundo ele, foi reforçada pelo seu amigo e líder comunitário, Zé da Boca da Mata. 

“Uma reivindicação antiga daquela comunidade, que sente a falta de uma creche para acolher as crianças do povoado. Estarei levando essa indicação ao prefeito Nicollas e tenho certeza de que logo teremos essa creche lá, garantindo mais educação, cuidado e apoio às famílias daquela região”, destacou o presidente Cicinho Melo.

Continua após a publicidade

 

Após ser colocada em discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Agora, a indicação segue para análise do Poder Executivo.

Continua após a publicidade

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 26 de maio de 2026.
Poder Legislativo Há 5 horas

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 26 de maio de 2026

Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).

 Vereador João Severo (PP). Foto: Atalaia Pop
Reciclagem Há 5 dias

Vereador João Severo solicita medidas do Executivo para melhorar condições de trabalho dos profissionais da reciclagem em Atalaia

Parlamentar apresentou indicação durante sessão e defendeu incentivo financeiro e cadastro dos profissionais do setor.

 Vereadora Joana D'arck (MDB) e vereador João Severo (PP).
Poder Legislativo Há 6 dias

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 19 de maio de 2026

Presidente em exercício, vereadora Lays Melo (MDB).

 Vereadora Maria da Comesa (PP). Foto: Atalaia Pop
Saúde Há 1 semana

Vereadora Maria da Comesa solicita ao Governo de Alagoas a implantação do Programa Saúde Até Você Digital em Atalaia

Parlamentar afirma que iniciativa amplia acesso a especialistas e reduz filas no atendimento.

 Vereador João Severo (PP).
Distrito Branca Há 2 semanas

Vereador João Severo solicita ao Governo de Alagoas a pavimentação asfáltica na avenida principal e na Rua Boa Vista no Distrito Branca

Também apresentou indicação para calçamento em ruas do Distrito Branca.

Atalaia, AL
25°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 27°
26° Sensação
1.41 km/h Vento
91% Umidade
100% (5.76mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Quarta
29° 19°
Quinta
29° 19°
Sexta
27° 19°
Sábado
29° 21°
Domingo
28° 20°
Publicidade
Professor Lesso
João Severo
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Últimas notícias
Indicação Há 2 horas

Cicinho Melo solicita construção de creche no Povoado Boca da Mata
Maio Laranja Há 3 horas

Maio Amarelo: Atalaia promove ações educativas por um trânsito mais seguro
Poder Legislativo Há 5 horas

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 26 de maio de 2026
Festival Drag Há 9 horas

Drag homenageada pela Câmara de Atalaia integra elenco do Festival Drag Dinner Alagoas
Sindicato Rural Há 1 dia

Prédio histórico do Sindicato Rural de Atalaia será reformado após emenda destinada pela deputada Fátima Canuto

Publicidade
Verreadora Mércia da Saúde
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3010 (24/05/26)
03
30
33
35
45
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7034 (25/05/26)
12
21
74
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3694 (25/05/26)
02
04
05
07
08
09
13
14
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias