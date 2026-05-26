Cicinho Melo solicita construção de creche no Povoado Boca da Mata.

O presidente da Câmara de Atalaia, vereador Cicinho Melo (MDB), apresentou na sessão ordinária desta terça-feira (26) a indicação nº 002/2026, solicitando ao Poder Executivo a construção de uma creche no Povoado Boca da Mata.

De acordo com o parlamentar, o pedido atende a uma demanda antiga da comunidade local. A solicitação, segundo ele, foi reforçada pelo seu amigo e líder comunitário, Zé da Boca da Mata.

“Uma reivindicação antiga daquela comunidade, que sente a falta de uma creche para acolher as crianças do povoado. Estarei levando essa indicação ao prefeito Nicollas e tenho certeza de que logo teremos essa creche lá, garantindo mais educação, cuidado e apoio às famílias daquela região”, destacou o presidente Cicinho Melo.

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Após ser colocada em discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão. Agora, a indicação segue para análise do Poder Executivo.