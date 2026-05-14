Vereador João Severo solicita ao Governo de Alagoas a pavimentação asfáltica na avenida principal e na Rua Boa Vista no Distrito Branca

O vereador João Severo (PP) apresentou, durante a sessão ordinária desta terça-feira (12), o requerimento nº 002/2026, solicitando ao Governo de Alagoas a pavimentação asfáltica da avenida principal do Distrito Branca, além da Rua Boa Vista, na mesma localidade.

De acordo com o parlamentar, que é morador daquele distrito, a obra atende a uma demanda antiga da comunidade e é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Ele destacou ainda que a pavimentação contribuirá diretamente para a mobilidade, garantindo melhores condições de tráfego tanto para veículos quanto para pedestres.

Na mesma sessão, o vereador João Severo também apresentou a indicação nº 006/2026, direcionada à Prefeitura de Atalaia, solicitando a realização de obras de calçamento em diversas ruas do Distrito Branca. Entre as vias citadas estão: Nossa Senhora Aparecida, São José, Rua Nova, Jardim das Flores, Tiradentes e Maravilha.

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As propostas foram colocadas em discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade pelos vereadores. Agora, os pedidos seguem para análise do governador Paulo Dantas e do prefeito Nicollas, responsáveis pela possível execução das obras.