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Vereadores se reúnem com representantes do Poder Executivo para discutir soluções contra alagamentos em Atalaia

Reunião aconteceu na sede da Prefeitura e contou com a presença do secretário de Infraestrutura e representantes da Defesa Civil.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Divulgação
12/05/2026 às 14h56 Atualizada em 16/05/2026 às 16h26
Vereadores se reúnem com representantes do Poder Executivo para discutir soluções contra alagamentos em Atalaia
Vereadores se reúnem com representantes do Poder Executivo para discutir soluções contra alagamentos em Atalaia. Foto: Divulgação.

Logo após a sessão ordinária desta terça-feira (12), vereadores da Câmara Municipal de Atalaia se reuniram com representantes do Poder Executivo em busca de soluções para evitar novos alagamentos no bairro Girador e na localidade conhecida como Buraco do Jacaré.

A reunião aconteceu na sede do Executivo municipal e contou com a presença do secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, além de representantes da Defesa Civil. O Poder Legislativo foi representado pelo presidente da Câmara, Cicinho Melo, e pelos vereadores Anilson Júnior, Joana D’arck e Neto Acioli. Também contou com a presença do ex-secretário de Administração, James, irmão do prefeito Nicollas. 

Teve como principal pauta os alagamentos registrados na noite da última sexta-feira (8) e na madrugada do sábado (9), que deixaram dezenas de famílias desalojadas nas áreas afetadas.

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Durante o encontro, os parlamentares solicitaram a adoção imediata de ações paliativas para evitar que novas situações de calamidade voltem a ocorrer nos próximos dias. Também solicitaram informações sobre projetos estruturais que possam solucionar definitivamente o problema.

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O vereador Neto Acioli destacou a importância de buscar apoio fora do município para viabilizar obras de maior porte.

“Aos representantes do município, solicitei que após a elaboração desse projeto, possa ser encaminhado para mim, pois estarei entregando em mãos ao deputado federal Nivaldo Albuquerque, que vai buscar viabilizar recursos em Brasília, para que o município consiga efetivar uma obra de grande porte como essa”, afirmou.

Segundo informações apresentadas durante a reunião, o projeto em elaboração pela gestão municipal prevê a construção de um canal de escoamento com barreiras de contenção, o que pode representar uma solução definitiva para os constantes alagamentos no bairro Girador.

Ainda de acordo com os representantes, a proposta não trata de enchentes causadas pela elevação do nível do Rio Paraíba do Meio, mas sim de alagamentos provocados pelo entupimento das galerias de escoamento do Riacho Burarema, que acabam bloqueando a passagem da água até o rio.

A expectativa é que, com a elaboração do projeto e a busca por recursos, o município avance na resolução de um problema antigo que afeta diretamente a vida de dezenas de famílias em Atalaia.

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