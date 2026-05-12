Independente Atalaia apresenta elenco Sub-20 e inicia treinamentos visando a disputa do Campeonato Alagoano da categoria.

O Independente Atalaia apresentou, na manhã desta segunda-feira (11), o seu elenco Sub-20 que irá disputar o Campeonato Alagoano da categoria. A equipe conta inicialmente com 14 atletas e já iniciou os treinamentos no Estádio O Luizão, sob o comando do técnico Amauri Carioca.

De acordo com o clube, o grupo ainda será reforçado nos próximos dias com a chegada de mais seis jogadores. Além disso, atletas que vêm se destacando na equipe Sub-17, que atualmente disputa o Campeonato Alagoano da categoria, também devem integrar o elenco.

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) ainda não divulgou detalhes da competição. A entidade deve realizar, em breve, a reunião arbitral que definirá a data de início do campeonato, o formato de disputa e o sorteio dos grupos.

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Fundado em 2021, o Independente Atalaia é um projeto idealizado e dirigido por Ronaldo Torres e vem ganhando destaque como uma das principais iniciativas de formação esportiva no município. O clube conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.