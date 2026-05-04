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Jaqueirense goleia o Vasco pela Super Copa Santo Antônio

Foram 15 gols em quatro jogos em rodada movimentada da competição.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
04/05/2026 às 21h18 Atualizada em 06/05/2026 às 18h46
Jaqueirense goleia o Vasco pela Super Copa Santo Antônio
O Escurinho venceu o Real Alto por 2 a 1.

Mais uma rodada da 2ª edição da Super Copa Santo Antônio de futebol amador foi realizada neste domingo (3), em Atalaia, com muitos gols e partidas movimentadas pelo Grupo A. Ao todo, 15 gols foram marcados em quatro jogos, confirmando o alto nível da competição.

No primeiro confronto do dia, o Juventus Olhos D’água venceu o Esporte Clube XXI por 3 a 0. Ronald Pereira, duas vezes, e João Paula garantiram o resultado com uma atuação segura da equipe.

Na sequência, o destaque da rodada ficou por conta da goleada do Jaqueirense sobre o Vasco Atalaiense por 4 a 1. José Raimundo, Guilherme de Almeida, Mateus de Almeida e Anderson Olival marcaram para a equipe da Chã da Jaqueira. Ruan Carlos Cupertino fez o gol de honra do Vasco.

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O Nada Consta também somou três pontos ao derrotar o Jovem Branca por 3 a 1. José Jonas e João Vitor Gomes balançaram as redes para o Nada Consta, enquanto José Ronilson, de pênalti, marcou para o Jovem Branca.

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Encerrando a rodada, o Escurinho venceu o Real Alto por 2 a 1. O artilheiro José Wellington foi o nome do jogo, marcando os dois gols da equipe. Mirosmar descontou para o atual campeão atalaiense.

Considerado o maior torneio da modalidade na região, a Super Copa Santo Antônio reúne equipes e atletas de diversas localidades e segue movimentando o calendário esportivo de Atalaia.

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