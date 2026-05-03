Educação em ação: Atalaia inicia nesta segunda-feira (4) cronograma de entrega de kits e fardamento

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia nesta segunda-feira (4) o cronograma oficial de entrega dos kits escolares e fardamento para os alunos da rede municipal de ensino.

A ação, que já vinha sendo realizada, passa agora a seguir uma organização por unidades escolares, garantindo mais agilidade e eficiência na distribuição. A iniciativa assegura que os estudantes tenham acesso aos materiais necessários para o desenvolvimento das atividades escolares, além de reforçar o compromisso da gestão com a educação e com o apoio direto às famílias atalaienses.

O prefeito Nicollas destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da educação no município.

“Educação é prioridade. A entrega dos kits e fardamentos representa mais cuidado com nossas crianças e mais tranquilidade para as famílias. É um investimento direto no futuro de Atalaia”, afirmou.

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A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, ressaltou o planejamento da ação. “Esse cronograma foi pensado para garantir uma entrega organizada, acolhedora e eficiente em todas as unidades. Seguimos trabalhando para oferecer uma educação com mais estrutura e qualidade para nossos alunos”, destacou.

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As entregas acontecem nos turnos da manhã e da tarde, conforme cronograma:

📍 Locais de entrega:

• Creche Sítio do Pica Pau — manhã e tarde

• CMEI Helena de Albuquerque — manhã e tarde

• CMEI Maria Luiza Tenório da Silva — manhã e tarde

• Creche Sementes do Amanhã — manhã e tarde

• CEI Gélio Malheiros de Miranda Cabral — manhã e tarde

• Creche CRIA — manhã e tarde

• CMEI Maria Alves Brasil — manhã

• Creche Donília Pereira Acioly — manhã e tarde

• Creche Ciranda Dorcelina Folador — manhã

A Prefeitura reforça a importância da presença dos responsáveis nos locais indicados para garantir o recebimento dos materiais.

A iniciativa integra o conjunto de ações da gestão municipal voltadas ao fortalecimento da educação, promovendo mais igualdade, estrutura e incentivo à permanência dos alunos na escola.