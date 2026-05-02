Torneio do Trabalhador movimenta o feriado em Atalaia com muito futebol

No Campo Comesa I, o troféu de campeão ficou com a Ferroviária, que na final derrotou o Jovem Branca.

O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), foi de muito futebol no município de Atalaia com a realização do tradicional Torneio do Trabalhador 2026, reunindo equipes de diferentes comunidades em um dia de esporte, integração e valorização dos trabalhadores do município.

O evento esportivo é promovido pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

Com uma competição simultânea, realizada nos campos Lourival Melo (Carecão), São Sebastião e Comesa I, contou com a participação de 24 equipes, fortalecendo o incentivo ao esporte amador e promovendo momentos de lazer para atletas e torcedores.

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No Campo Lourival Melo (Carecão), o campeão foi o Escurinho que na final derrotou o Náutico. Também participaram as equipes do Viracopos, Vila Nova, Independente, Nada Consta, CSA e XXI.

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Já no Campo São Sebastião, que conquistou o título foi o Goiás, que na final derrotou o Chapecoense. Também disputaram as equipes do Vasco, Jagamaika, América, Fazendinha, Barcinha e Meninos de Deus.

Já no Campo Comesa I, o troféu de campeão ficou com a Ferroviária, que na final derrotou o Jovem Branca. Também entraram em campo: Juventus, Real Alto, Jaqueirense, Sonhadores, Volta Redonda e Criciúma.

A premiação será realizada por região, com R$ 700,00, troféu e medalhas para o time campeão, e R$ 300,00 e troféu para o vice-campeão.

O prefeito Nicollas destacou a importância da iniciativa como forma de valorizar o trabalhador e incentivar o esporte no município. “Mais do que uma competição, o Torneio do Trabalhador é um momento de integração e valorização de quem constrói Atalaia todos os dias. É o esporte unindo as pessoas e levando lazer para as nossas comunidades”, afirmou.

O Torneio do Trabalhador já faz parte do calendário esportivo do município e reforça o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte, à convivência comunitária e à qualidade de vida da população.