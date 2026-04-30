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Valorização e cuidado marcam ação do Abril Verde com servidores da Infraestrutura

Ação promovida pela Prefeitura de Atalaia reuniu trabalhadores da infraestrutura com palestras, atividades e orientações voltadas à saúde, segurança e bem-estar no ambiente de trabalho.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
30/04/2026 às 19h50 Atualizada em 30/04/2026 às 22h36
Valorização e cuidado marcam ação do Abril Verde com servidores da Infraestrutura
Valorização e cuidado marcam ação do Abril Verde com servidores da Infraestrutura.

Na manhã desta quinta-feira (30), a Prefeitura de Atalaia realizou uma ação especial voltada aos trabalhadores da infraestrutura do município, em alusão ao Abril Verde, campanha nacional que reforça a importância da saúde, da segurança e do bem-estar no ambiente de trabalho.

O encontro reuniu servidores que atuam diariamente na manutenção e desenvolvimento da cidade e contou com uma programação voltada ao cuidado com quem cuida. Durante a ação, foram promovidas palestras, atividades educativas e momentos de orientação, destacando práticas seguras no exercício das funções e a valorização do servidor público.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer a cultura de prevenção, além de reconhecer o papel essencial desses profissionais na construção de uma cidade mais organizada, segura e preparada para o futuro.

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O prefeito Nicollas destacou a importância de investir em ações que priorizem o bem-estar dos servidores. “Cuidar de quem cuida da cidade também é uma das nossas responsabilidades. Esses profissionais estão todos os dias nas ruas, garantindo que Atalaia funcione, e precisam ter segurança, atenção e respeito. Essa ação é um gesto de reconhecimento e, acima de tudo, de compromisso com cada trabalhador”, afirmou.

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O secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, também ressaltou o impacto da iniciativa. “Mais do que uma campanha, o Abril Verde é um alerta permanente. Nosso objetivo é reforçar a importância da prevenção e garantir que nossos servidores tenham condições adequadas para exercer suas funções com segurança. Valorizar esses profissionais é fortalecer toda a cidade”, pontuou.

A Prefeitura de Atalaia segue desenvolvendo ações que promovem qualidade de vida, segurança no trabalho e valorização dos servidores, reconhecendo que o crescimento do município passa, acima de tudo, pelo cuidado com as pessoas.

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