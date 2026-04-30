Prefeito Nicollas acompanha obras no Distrito Branca e reforça continuidade dos investimentos em Atalaia.

À frente da Prefeitura de Atalaia desde o início de abril, o prefeito Nicollas segue acompanhando de perto as ações da gestão e, nesta semana, esteve no Distrito Branca de Atalaia para acompanhar o andamento das obras do Espaço Esportivo Comunitário, reforçando o compromisso com a continuidade dos investimentos e a melhoria da qualidade de vida da população.

A visita marca mais um momento de presença da gestão em todas as localidades, garantindo que obras importantes sigam avançando e atendendo diretamente as necessidades da comunidade.

O equipamento está sendo implantado em uma área estratégica do distrito e contará com uma estrutura ampla e moderna, pensada para atender pessoas de todas as idades. O projeto inclui campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de basquete, pista para caminhada e corrida, além de parque infantil, ampliando as oportunidades de prática esportiva e fortalecendo a integração social.

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Durante a visita, o prefeito destacou a importância do investimento para a comunidade e o impacto direto na vida dos moradores.

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“Começamos a semana aqui na Branca, acompanhando as obras do Complexo Esportivo. Essa é uma obra que vai atender toda a população da região, com quadra, parque infantil e pista de caminhada. É um espaço pensado para beneficiar toda a comunidade”, afirmou.

A iniciativa integra o conjunto de investimentos da Prefeitura voltados à valorização dos espaços públicos e ao incentivo à prática esportiva no município, promovendo mais inclusão, saúde e convivência para a população.

Com mais esse avanço, a gestão municipal reafirma o compromisso de seguir trabalhando por uma cidade cada vez melhor, garantindo que o trabalho continue avançando com responsabilidade, presença e resultados para todos os atalaienses.