Aplicativo Conecta Atalaia amplia acesso a serviços de saúde e informação para a população.

A Prefeitura de Atalaia segue investindo em tecnologia para aproximar os serviços públicos da população. Com o aplicativo Conecta Atalaia, moradores do município passam a contar com mais praticidade no acesso a informações de saúde e serviços essenciais, tudo diretamente pelo celular.

A plataforma reúne funcionalidades que contribuem para o acompanhamento da saúde e o acesso mais rápido aos atendimentos, promovendo mais comodidade e autonomia para os usuários.

Entre os principais recursos disponíveis está o acesso ao histórico de vacinação, permitindo que o cidadão consulte suas vacinas registradas de forma rápida e segura, garantindo mais controle sobre a própria saúde.

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O aplicativo também facilita a localização das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), permitindo que o usuário identifique a unidade mais próxima de sua residência, tornando mais simples o acesso aos serviços. Outra funcionalidade importante é o acompanhamento de encaminhamentos, que possibilita ao cidadão acompanhar solicitações e atualizações em tempo real, sem a necessidade de deslocamento, trazendo mais transparência ao atendimento.

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Além disso, o Conecta Atalaia disponibiliza notícias atualizadas do município, permitindo que a população acompanhe as ações e iniciativas da gestão de forma prática e acessível.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, destaca o impacto da ferramenta no dia a dia da população. “O Conecta Atalaia vem para facilitar o acesso da população às informações e serviços de saúde. É uma ferramenta que garante mais autonomia, praticidade e aproxima ainda mais o cidadão da rede municipal”, afirmou.

O prefeito Nicollas reforçou o compromisso da gestão com a inovação e o cuidado com as pessoas. “Estamos utilizando a tecnologia como aliada para melhorar a vida da população. O aplicativo é mais um passo para garantir um atendimento mais ágil, transparente e acessível para todos”, destacou.

Com o Conecta Atalaia, a Prefeitura reforça o compromisso de modernizar os serviços públicos, garantindo mais eficiência, transparência e proximidade com a população.

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