19°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Aplicativo Conecta Atalaia amplia acesso a serviços de saúde e informação para a população

Ferramenta reúne funcionalidades que facilitam o acompanhamento da saúde e aproximam o cidadão dos serviços públicos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
30/04/2026 às 12h12
Aplicativo Conecta Atalaia amplia acesso a serviços de saúde e informação para a população
Aplicativo Conecta Atalaia amplia acesso a serviços de saúde e informação para a população.

A Prefeitura de Atalaia segue investindo em tecnologia para aproximar os serviços públicos da população. Com o aplicativo Conecta Atalaia, moradores do município passam a contar com mais praticidade no acesso a informações de saúde e serviços essenciais, tudo diretamente pelo celular.

A plataforma reúne funcionalidades que contribuem para o acompanhamento da saúde e o acesso mais rápido aos atendimentos, promovendo mais comodidade e autonomia para os usuários.

Entre os principais recursos disponíveis está o acesso ao histórico de vacinação, permitindo que o cidadão consulte suas vacinas registradas de forma rápida e segura, garantindo mais controle sobre a própria saúde.

Continua após a publicidade

 

O aplicativo também facilita a localização das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), permitindo que o usuário identifique a unidade mais próxima de sua residência, tornando mais simples o acesso aos serviços. Outra funcionalidade importante é o acompanhamento de encaminhamentos, que possibilita ao cidadão acompanhar solicitações e atualizações em tempo real, sem a necessidade de deslocamento, trazendo mais transparência ao atendimento.

Continua após a publicidade

 

Além disso, o Conecta Atalaia disponibiliza notícias atualizadas do município, permitindo que a população acompanhe as ações e iniciativas da gestão de forma prática e acessível.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, destaca o impacto da ferramenta no dia a dia da população. “O Conecta Atalaia vem para facilitar o acesso da população às informações e serviços de saúde. É uma ferramenta que garante mais autonomia, praticidade e aproxima ainda mais o cidadão da rede municipal”, afirmou.

O prefeito Nicollas reforçou o compromisso da gestão com a inovação e o cuidado com as pessoas. “Estamos utilizando a tecnologia como aliada para melhorar a vida da população. O aplicativo é mais um passo para garantir um atendimento mais ágil, transparente e acessível para todos”, destacou.

Com o Conecta Atalaia, a Prefeitura reforça o compromisso de modernizar os serviços públicos, garantindo mais eficiência, transparência e proximidade com a população.

CONECTA ATALAIA - APP STORE

CONECTA ATALAIA - GOOGLE PLAY

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foto: Assessoria
Maio Laranja Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Mobilização do Maio Laranja levou conscientização, informação e reforçou a importância da proteção de crianças e adolescentes do município.

 Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestãoCeci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão.
Ceci Há 2 dias

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão

A entrega integra o conjunto de investimentos em infraestrutura iniciados ainda durante a gestão de Ceci.

 Prefeitura inaugura pavimentação asfáltica no Povoado Ouricuri e beneficia mais de 1.500 famílias.
Inauguração Há 3 dias

Prefeitura inaugura pavimentação asfáltica no Povoado Ouricuri e beneficia mais de 1.500 famílias

Obra contempla mais de 30 mil m² de asfalto e leva melhorias de mobilidade e qualidade de vida à comunidade rural de Atalaia.

 Vereador Rudinho se posiciona contra retirada do nome de fundador de Atalaia de escola municipal.
Vereador Há 3 dias

Vereador Rudinho se posiciona contra retirada do nome do fundador de Atalaia de escola municipal

Parlamentar defende preservação da história local durante audiência pública realizada no Fórum da cidade.

 Prefeitura de Atalaia leva serviço de aração de terra ao assentamento São Macário.
Agricultura Familiar Há 3 dias

Prefeitura de Atalaia leva serviço de aração de terra ao assentamento São Macário

Ação fortalece a agricultura familiar e garante apoio aos produtores rurais durante o período de plantio.

Atalaia, AL
21°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
0.99 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h30 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Quarta
30° 19°
Quinta
29° 20°
Sexta
28° 20°
Sábado
30° 21°
Domingo
29° 20°
Publicidade
João Severo
Inglês Selfie
Professor Lesso
Francisco Batinga
Últimas notícias
Maio Laranja Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Futebol Há 6 horas

Juventus Olhos D’água goleia o Vasco por 7 a 0 pela Super Copa Santo Antônio
Ceci Há 2 dias

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão
MST Alagoas Há 2 dias

MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia
Aluguel de Carros Há 2 dias

Aluguel de carros barato: como encontrar as melhores ofertas

Publicidade
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Verreadora Mércia da Saúde
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7028 (18/05/26)
01
16
41
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3688 (18/05/26)
01
02
03
04
05
06
07
11
12
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2925 (18/05/26)
00
11
12
14
24
31
33
41
45
62
63
68
69
71
72
75
77
89
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2958 (18/05/26)
05
23
28
31
35
36
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Ceci
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias