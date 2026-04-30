Vereador João Severo reforça pedidos por calçamento de ruas no Distrito Branca, em Atalaia.

O vereador João Severo (PP) voltou a solicitar a conclusão do calçamento de ruas no Distrito Branca, em Atalaia. O pedido foi reforçado durante sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada nesta terça-feira (28).

Morador da localidade, o parlamentar destacou a necessidade de que o Governo Municipal, por meio do setor competente, finalize as obras de pavimentação em diversas vias da comunidade. Entre as ruas citadas estão Tiradentes, São José, Maravilha, Jardim das Flores, Bela Vista e Rua Nova.

“Claro que estamos agora no período chuvoso, mas quero reforçar aqui essa indicação para que a nossa Branca seja 100% calçada, contribuindo para a redução de transtornos causados pela poeira em períodos de seca e pela lama durante o período chuvoso.”, afirmou o vereador.

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Durante o uso da tribuna, João Severo também reforçou seu pedido encaminhado ao governador Paulo Dantas, solicitando o asfalto da Rua Boa Vista. O pedido também será reforçado junto aos senadores Renan Calheiros e Renan Filho.

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Ao justificar a solicitação, o vereador citou como exemplo a Rua São Severino, onde o calçamento foi iniciado ainda na gestão da ex-prefeita Ceci, mas não foi concluído.

“Essa rua liga até a Rua Boa Vista, por isso peço esforços para que seja asfaltada. Se isso acontecer, trará uma nova vida para aquela comunidade, com melhorias nunca vistas antes”, destacou.

Segundo o parlamentar, a pavimentação asfáltica vai garantir mais mobilidade urbana para os moradores do Distrito Branca, facilitando a prática de atividades como caminhadas e melhorando também o tráfego de veículos na região.