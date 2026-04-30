19°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Escola Estadual Floriano Peixoto realiza ação em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo

Encontro contou com a presença de pais e estudantes do Atendimento Educacional Especializado – AEE.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
30/04/2026 às 22h37 Atualizada em 04/05/2026 às 16h37
Escola Estadual Floriano Peixoto realiza ação em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo
Escola Estadual Floriano Peixoto realiza ação em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo.

Em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo, a Escola Estadual Floriano Peixoto realizou nesta quinta-feira, 30 de abril, o evento "Cada mente é um universo único".  

O encontro contou com a presença de pais e estudantes do Atendimento Educacional Especializado - AEE - e promoveu reflexões sobre inclusão escolar.  

As contribuições de gestores, professores e especialistas ressaltaram o papel da escola inclusiva: garantir que estudantes com TEA tenham oportunidades de aprender, socializar e desenvolver seu potencial.

Continua após a publicidade

 

Continua após a publicidade

 

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Atalaia Pop ðŸ‡§ðŸ‡· (@atalaia.pop)

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia.
MST Alagoas Há 2 dias

MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia

O cursinho é o primeiro de Alagoas em área de assentamento voltado à preparação de estudantes camponeses e camponesas para o ENEM.

 Prefeitura de Atalaia dá continuidade à entrega de kits escolares e contempla alunos da EJA.
Educação Há 1 semana

Prefeitura de Atalaia dá continuidade à entrega de kits escolares e contempla alunos da EJA

Iniciativa amplia o acesso aos materiais escolares e reconhece o esforço de quem busca novas oportunidades por meio da educação.

 Artigo de Opinião: Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas.
Artigo de Opinião Há 2 semanas

Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima

O atalaiense Hugo Lima é Licenciado e Mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

 Prefeito Nicollas acompanha a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipalPrefeito Nicollas acompanha a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal. Foto: Assessoria
Educação Há 2 semanas

Prefeito Nicollas acompanha a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal

“Esta entrega representa mais cuidado com nossas crianças e mais tranquilidade para as famílias”, destaca o prefeito.

 Atalaia inicia nesta segunda-feira (4) cronograma de entrega de kits e fardamento. Foto: Assessoria
Educação Há 2 semanas

Educação em ação: Atalaia inicia nesta segunda-feira (4) cronograma de entrega de kits e fardamento

Distribuição organizada por unidades escolares garante mais estrutura, apoio às famílias e melhores condições de aprendizagem para os alunos da rede municipal.

Atalaia, AL
21°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
0.99 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h30 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Quarta
30° 19°
Quinta
29° 20°
Sexta
28° 20°
Sábado
30° 21°
Domingo
29° 20°
Publicidade
João Severo
Inglês Selfie
Professor Lesso
Francisco Batinga
Últimas notícias
Maio Laranja Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Futebol Há 6 horas

Juventus Olhos D’água goleia o Vasco por 7 a 0 pela Super Copa Santo Antônio
Ceci Há 2 dias

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão
MST Alagoas Há 2 dias

MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia
Aluguel de Carros Há 2 dias

Aluguel de carros barato: como encontrar as melhores ofertas

Publicidade
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Lays Melo
Verreadora Mércia da Saúde
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7028 (18/05/26)
01
16
41
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3688 (18/05/26)
01
02
03
04
05
06
07
11
12
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2925 (18/05/26)
00
11
12
14
24
31
33
41
45
62
63
68
69
71
72
75
77
89
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2958 (18/05/26)
05
23
28
31
35
36
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias