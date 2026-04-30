Escola Estadual Floriano Peixoto realiza ação em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo.

Em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo, a Escola Estadual Floriano Peixoto realizou nesta quinta-feira, 30 de abril, o evento "Cada mente é um universo único".

O encontro contou com a presença de pais e estudantes do Atendimento Educacional Especializado - AEE - e promoveu reflexões sobre inclusão escolar.

As contribuições de gestores, professores e especialistas ressaltaram o papel da escola inclusiva: garantir que estudantes com TEA tenham oportunidades de aprender, socializar e desenvolver seu potencial.

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