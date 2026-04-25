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Comunidade escolar de Atalaia comemora chegada de nova unidade da rede estadual

O município conta com uma escola estadual para atender aos estudantes do ensino médio com de mais de 1.600 alunos

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Manuella Nobre/ Ascom Seduc
25/04/2026 às 09h46
Comunidade escolar de Atalaia comemora chegada de nova unidade da rede estadual
Nova unidade deve ser entregue no segundo semestre. Fotos: Alexandre Teixeira/ Ascom Seduc

A visita da secretária de Estado da Educação, Roseane Vasconcelos, acompanhada do superintendente de Engenharia da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Lucas Ranieri, esta semana, para acompanhar de perto a obra da nova escola estadual do município de Atalaia, encheu de boas expectativas a comunidade escolar local, que não vê a hora de ocupar este novo espaço.

“Esta é mais uma Escola do Coração, agora beneficiando a comunidade escolar de Atalaia. Dentro dos nossos estudos, este era um dos municípios que precisavam ser priorizados por este programa de sucesso pensado e estruturado pelo Governo do Estado para levar a Educação de Alagoas ainda mais longe. Até agora, já entregamos 29 das 57 escolas previstas aos alagoanos”, declara a secretária.

Para a gerente da 4ª Gerência Especial de Educação (GEE), Adriana Lira, a qual é corresponsável pela gestão das escolas da rede estadual em Atalaia e mais sete municípios do Vale do Paraíba, a nova unidade vai equilibrar a distribuição da demanda e gerar ainda mais oportunidades para juventude local, que atualmente só dispõe da Escola Estadual Floriano Peixoto.

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“Há uma alegria e uma expectativa imensas em ter uma nova escola estadual em Atalaia, que tem uma situação diferenciada. Temos Atalaia de Cima e Atalaia de Baixo, como a população menciona, e uma escola de ensino médio para atender aos dois públicos. A Escola Estadual Floriano Peixoto tem um total de 1.637 estudantes nos três turnos, atendendo as duas Atalaias. Então, em primeiro momento, essa nova unidade amplia o acesso à educação, permitindo que os jovens não precisem se deslocar para longe de casa. Isso reduz a evasão escolar e aumenta as chances de conclusão dos estudos”, avalia Adriana.

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Impacto econômico e previsão de entrega

Ainda segundo a gerente, outro ponto importante é o impacto econômico. “A construção e funcionamento da escola geram empregos diretos e indiretos, movimentam o comércio local e valorizam a região. No campo social, a escola se torna um espaço de convivência, diálogo e desenvolvimento de projetos que fortalecem a comunidade. Ela pode sediar eventos, ações culturais e atividades que promovem inclusão social e participação cidadã. Também há um ganho na redução das desigualdades, já que os mais jovens passam a ter acesso a oportunidades que antes eram limitadas”, pontua.

De acordo com o superintendente de Engenharia Lucas Ranieri, a obra já alcançou a marca dos 50% e está com previsão de entrega para o início do segundo semestre deste ano, possivelmente no mês de agosto. “A obra está bem avançada, com metodologia que atende todas as normas de qualidade, com todas as recomendações do MEC. Então, vai ser uma nova escola, dentro do padrão do nosso Governo do Estado de Alagoas”, garante Lucas.

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