Do papel à realidade: Ceci visita Centro de Inovação do Jaraguá e relembra atuação que viabilizou o projeto

Nesta quinta-feira (23), a ex-prefeita de Atalaia e ex-secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ceci, visitou o Polo Tecnológico do Jaraguá, em Maceió, e destacou a transformação do espaço em um dos principais ambientes de inovação do Nordeste.

Durante a agenda, ela reforçou que o que hoje se consolida como o maior hub de tecnologia de Alagoas só se tornou realidade a partir de decisões estratégicas tomadas ainda em 2019, quando esteve à frente da pasta.

“Dentro desse polo tecnológico não tem promessa, tem resultado acontecendo. São empresas funcionando, startups nascendo, jovens sendo capacitados, gente entrando no mercado de tecnologia e mudando de vida. Aquilo ali é um ambiente vivo”, afirmou.

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À época, segundo ela, as obras estavam paralisadas, e foi a partir da sua gestão que o projeto voltou a avançar. “Quando estive à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, as obras estavam paradas. E foi na nossa gestão que a construção foi retomada. Em 2019, autorizamos a volta das obras com um objetivo claro: fazer aquele projeto sair do papel”, relembrou.

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Hoje, o Centro de Inovação do Jaraguá reúne empresas, startups, coworking gratuito, eventos e iniciativas de formação, consolidando-se como um espaço que gera emprego, renda e oportunidades, especialmente para jovens que buscam inserção no mercado de tecnologia.

Para Ceci, o impacto do projeto vai além da estrutura física, representando uma verdadeira transformação social. “Esse local vai além de tecnologia, é oportunidade, é dignidade, é o jovem tendo a chance de construir o próprio futuro", reforçou.

Ela também destacou a importância do apoio institucional para o avanço da política de inovação no estado, reconhecendo o papel do então governador Renan Filho.

“É preciso reconhecer quem teve a visão de investir em inovação. Faço aqui meu reconhecimento ao ex-governador Renan Filho, que acreditou nesse caminho e criou as condições para que esse projeto se tornasse realidade".

Para Ceci, o resultado desse processo é evidente: Alagoas avançou e Maceió se consolida como referência em inovação no Nordeste. “Hoje, Maceió é referência em inovação no Nordeste. E isso é resultado de decisão, trabalho e compromisso com o futuro”, concluiu.