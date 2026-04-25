Francisco Batinga é confirmado como palestrante em fórum nacional sobre gestão pública em Brasília,

O atalaiense Francisco Batinga está confirmado como palestrante no XI Fórum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas. Considerado o maior evento do país sobre o tema, o encontro será realizado em Brasília, entre os dias 9 e 11 de junho de 2026.

O fórum tem como principal objetivo aprimorar a execução descentralizada de políticas públicas, promovendo o alinhamento de práticas em escala nacional e fortalecendo a cooperação entre os entes federativos.

Com quase uma década de atuação reconhecida como coordenador da Rede de Parcerias, órgão ligado ao Ministério da Gestão e Inovação, Francisco Batinga tem contribuído diretamente com municípios de todo o país. Seu trabalho envolve a promoção de intercâmbios, a troca de experiências e o fortalecimento da gestão pública local.

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Durante o evento, ele será responsável por conduzir a palestra com o tema “Experiências Exitosas da Rede de Parcerias em uma Associação Municipalista”, onde terá a oportunidade de compartilhar experiências exitosas construídas ao longo de sua trajetória.

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“De Alagoas para o Brasil, representando a Associação dos Municípios Alagoanos e os 102 municípios alagoanos, seguimos firmes, conectando pessoas, fortalecendo parcerias e gerando resultados para quem mais precisa: o povo”, destacou Batinga.