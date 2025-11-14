20°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Atalaia é destaque na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro

Escolas da rede municipal conquistaram 5 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata na competição nacional.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
14/11/2025 às 17h31
Atalaia é destaque na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro
Atalaia é destaque na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro.

Escolas da rede municipal de Atalaia se destacaram na 80ª edição da Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), realizada entre os dias 10 e 13 de novembro, na cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O município foi o único representante de Alagoas na competição e voltou para casa com um desempenho histórico.

A delegação atalaiense contou com 24 participantes, sendo 14 estudantes, 7 professores e 3 técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O grupo participou de oficinas, lançamentos e avaliações práticas ao longo dos quatro dias do evento.

As escolas da rede municipal conquistaram cinco medalhas de ouro, com os estudantes das unidades: Antônio Amâncio (Bairro José Paulino), Dr. João Carlos (Distrito Branca), Francisco Pontes (Distrito Santo Antônio dos Milagres), Suzana Craveiro (Conjunto Deus é Fiel) e Domingos Correia (Povoado Boca da Mata).

Continua após a publicidade

 

Também subiram ao pódio com medalha de prata as escolas: Antônio Vieira (Mirante) e João Cordeiro (Distrito Ouricuri).

Continua após a publicidade

 

Orgulhosa do resultado, a prefeita Ceci celebrou o desempenho dos alunos. “Entre mais de 5 mil alunos do Brasil, nossos estudantes brilharam com 5 medalhas de ouro e 2 de prata. Único município de Alagoas na competição… e dando show! Parabéns, meus campeões”, afirmou.

A OBAFOG é um evento nacional que reúne estudantes de todo o país em uma disputa que combina ciência, tecnologia e criatividade, estimulando o interesse dos jovens pela astronáutica, pela física e por experimentos práticos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gildenor Leite é agraciado com Certificado de Reconhecimento e Medalha comemorativa aos 60 anos da Administração. Foto: Divulgação.
Reconhecimento Há 3 dias

Reconhecimento e compromisso: Gildenor Leite é agraciado com certificado e medalha comemorativa aos 60 anos da Administração

Homenagem celebra uma trajetória marcada pela ética, pela excelência e pela dedicação ao fortalecimento da profissão e à formação de novos administradores.

 O Homem, a Sociedade e o Direito na Era da Inteligência Artificial: uma Leitura a Partir de Miguel Reale | Por Anderson Barros
Direito Sem Rodeios Há 2 meses

O Homem, a Sociedade e o Direito na Era da Inteligência Artificial: uma Leitura a Partir de Miguel Reale | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial.
Direito Sem Rodeios Há 3 meses

Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Riscos do Uso da IA no Judiciário: Entre a Eficiência e o Abuso.
Direito Sem Rodeios Há 4 meses

Riscos do Uso da IA no Judiciário: Entre a Eficiência e o Abuso | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Jovens aprendizes da Copervales participam do Fórum de Aprendizagem 2025. Foto: Assessoria
Copervales Há 5 meses

Jovens aprendizes da Copervales participam do Fórum de Aprendizagem 2025

Evento promovido pelo Senac debateu temas como empregabilidade, inovação e responsabilidade social.

Atalaia, AL
21°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 31°
22° Sensação
0.79 km/h Vento
96% Umidade
18% (0mm) Chance chuva
04h52 Nascer do sol
17h25 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
32° 19°
Quarta
34° 22°
Quinta
36° 23°
Sexta
34° 22°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Obras Há 18 horas

Ouricuri em transformação: ruas ganham nova vida com pavimentação e cuidado
Direito Sem Rodeios Há 1 dia

Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
OBAFOG Há 1 dia

Atalaia é destaque na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro
Cavalhada Há 3 dias

Indicação do vereador Neto Acioli solicita a construção de Parque Municipal de Cavalhada no Conjunto Deus é Fiel
Reconhecimento Há 3 dias

Reconhecimento e compromisso: Gildenor Leite é agraciado com certificado e medalha comemorativa aos 60 anos da Administração

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Lays Melo
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias