Atalaia é destaque na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro.

Escolas da rede municipal de Atalaia se destacaram na 80ª edição da Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), realizada entre os dias 10 e 13 de novembro, na cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O município foi o único representante de Alagoas na competição e voltou para casa com um desempenho histórico.

A delegação atalaiense contou com 24 participantes, sendo 14 estudantes, 7 professores e 3 técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O grupo participou de oficinas, lançamentos e avaliações práticas ao longo dos quatro dias do evento.

As escolas da rede municipal conquistaram cinco medalhas de ouro, com os estudantes das unidades: Antônio Amâncio (Bairro José Paulino), Dr. João Carlos (Distrito Branca), Francisco Pontes (Distrito Santo Antônio dos Milagres), Suzana Craveiro (Conjunto Deus é Fiel) e Domingos Correia (Povoado Boca da Mata).

Também subiram ao pódio com medalha de prata as escolas: Antônio Vieira (Mirante) e João Cordeiro (Distrito Ouricuri).

Orgulhosa do resultado, a prefeita Ceci celebrou o desempenho dos alunos. “Entre mais de 5 mil alunos do Brasil, nossos estudantes brilharam com 5 medalhas de ouro e 2 de prata. Único município de Alagoas na competição… e dando show! Parabéns, meus campeões”, afirmou.

A OBAFOG é um evento nacional que reúne estudantes de todo o país em uma disputa que combina ciência, tecnologia e criatividade, estimulando o interesse dos jovens pela astronáutica, pela física e por experimentos práticos.