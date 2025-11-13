21°C 31°C
Reconhecimento e compromisso: Gildenor Leite é agraciado com certificado e medalha comemorativa aos 60 anos da Administração

Homenagem celebra uma trajetória marcada pela ética, pela excelência e pela dedicação ao fortalecimento da profissão e à formação de novos administradores.

Gildenor Leite é agraciado com Certificado de Reconhecimento e Medalha comemorativa aos 60 anos da Administração. Foto: Divulgação.

Nesta quarta-feira (12), Gildenor Leite, Presidente da COOPEMCS – Colégio Inovar, coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera de Maceió e Responsável Técnico da empresa MRS Gestão Empresarial, foi agraciado com o Certificado de Reconhecimento e a Medalha Comemorativa dos 60 anos da Administração, concedidos pelo Sistema CFA/CRA.

A homenagem celebra uma trajetória marcada pela ética, pela excelência e pela dedicação ao fortalecimento da profissão e à formação de novos administradores.

“Mais do que uma conquista pessoal, este reconhecimento reafirma meu compromisso com o desenvolvimento da Administração e com o propósito de contribuir para o avanço da nossa categoria e do nosso país”, destacou Gildenor.

Foi uma noite de gratidão, orgulho e inspiração para todos que acreditam na força transformadora da Administração.

