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Vereador Neto Acioli solicita instalação de lombada eletrônica após a ponte da BR-316, em Atalaia

Indicação foi aprovada por unanimidade e seguiu para análise do DNIT em Alagoas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
19/03/2026 às 08h56
Vereador Neto Acioli solicita instalação de lombada eletrônica após a ponte da BR-316, em Atalaia
Vereador Neto Acioli (MDB).

Na sessão ordinária desta terça-feira (17), o vereador Neto Acioli solicitou, por meio do requerimento nº 002/2026, a instalação de um redutor de velocidade, especificamente uma lombada eletrônica, em um trecho da BR-316, logo após a ponte, no município de Atalaia.

De acordo com o parlamentar, a proposta surgiu após diversas reclamações de moradores da região, que relataram preocupação com a alta velocidade dos veículos que trafegam pelo local. Segundo ele, o trecho também é utilizado frequentemente por pedestres, incluindo estudantes, o que aumenta o risco de acidentes.

“É um trecho perigoso, com grande fluxo de veículos em alta velocidade, e que também é utilizado por pedestres, principalmente estudantes. A instalação de uma lombada eletrônica vai ajudar a reduzir esses riscos e garantir mais segurança para todos”, destacou o vereador Neto Acioli.

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A indicação foi posta em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Agora, o pedido segue para análise da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Alagoas.

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