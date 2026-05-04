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Prefeito Nicollas acompanha a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal

“Esta entrega representa mais cuidado com nossas crianças e mais tranquilidade para as famílias”, destaca o prefeito.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
04/05/2026 às 16h41
Prefeito Nicollas acompanha a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal
Prefeito Nicollas acompanha a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipalPrefeito Nicollas acompanha a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal. Foto: Assessoria

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou na manhã deste segunda-feira (4), o cronograma oficial de entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino.

O prefeito Nicollas fez questão de acompanhar de perto as entregas nas creches CRIA e Gélio Malheiros e destacou a importância desta ação que representa compromisso com a educação em Atalaia.

“Educação é prioridade. E esta entrega representa mais cuidado com nossas crianças e mais tranquilidade para as famílias. É um investimento direto no futuro de Atalaia”, comentou o prefeito. 

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A ação, que já vinha sendo realizada, passa agora a seguir uma organização por unidades escolares, garantindo mais agilidade e eficiência na distribuição. A iniciativa assegura que os estudantes tenham acesso aos materiais necessários para o desenvolvimento das atividades escolares, além de reforçar o compromisso da gestão com a educação e com o apoio direto às famílias atalaienses.  

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Ao longo da semana, o Governo Municipal segue com as entregas para os anos finais e também para a EJA. 

A iniciativa integra o conjunto de ações da gestão municipal voltadas ao fortalecimento da educação, promovendo mais igualdade, estrutura e incentivo à permanência dos alunos na escola.

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