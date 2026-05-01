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Neto Moura se torna o jogador com mais jogos na história do Mirassol

Atleta nascido em Atalaia-AL completou 177 jogos na partida contra o Bragantino, pela Copa do Brasil.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
01/05/2026 às 19h09 Atualizada em 05/05/2026 às 15h49
Neto Moura se torna o jogador com mais jogos na história do Mirassol
Neto Moura se torna o jogador com mais jogos na história do Mirassol.

O atalaiense Neto Moura entrou de vez para a história do Mirassol Futebol Clube, como o jogador com mais jogos na história do clube do interior paulista.

A marca de 177 partidas pelo clube, ultrapassando o posto de recordista que era do atacante Negueba, foi alcançada pelo volante de 29 anos no empate contra o Bragantino pela Copa do Brasil, no último dia 22 de março. Neto Moura, que foi o capitão da equipe na partida, fez o gol do empate em 1 a 1 nos acréscimos da primeira etapa.

Neto chegou ao clube em 2019 para a disputa da Copa Paulista quando a equipe não tinha calendário nacional. Com algumas saídas e retornos se consolidou nos últimos anos como um dos pilares e ídolos do time, conquistando o acesso à elite nacional, participando da campanha histórica na Série A de 2025 e hoje vive o sonho de disputar a Libertadores.

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Como entrou em campo na derrota fora de casa para o São Paulo, pelo Brasileirão e na vitória em casa por 2 a 0 contra o Always Ready da Bolívia, pela Libertadores, o atalaiense Neto Moura já soma 179 jogos com a camisa do Leão.

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“Eu fico muito feliz por esse marco. Cheguei aqui na Copa Paulista de 2019. Eu não imaginava chegar a esse número de partidas, mas fico feliz. Fico triste pela lesão do Negueba, que é um cara que era para estar aqui com a gente. Por mim, ele faria muito mais jogos que eu, pela pessoa que ele é. Mas, já que conquistei esse número, fico muito feliz de estar vestindo a camisa do Mirassol. Sempre que eu puder entrar em campo para ajudar o clube, vou fazer o meu melhor para a gente conquistar o máximo de vitórias possíveis”, destacou Neto Moura em entrevista para o Globo Esporte. 

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