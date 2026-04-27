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Os Abestalhados e Vira Copos decidem o Campeonato Atalaiense de Futsal 2026

Final acontece nesta quinta-feira, 30 de abril, na Quadra Raimundo Nonato e promete casa cheia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Divulgação
27/04/2026 às 17h27 Atualizada em 27/04/2026 às 17h36
Os Abestalhados e Vira Copos decidem o Campeonato Atalaiense de Futsal 2026
Foto: Divulgação

A cidade de Atalaia se prepara para uma grande noite de emoção com a final do Campeonato Municipal de Futsal 2026, que será realizada nesta quinta-feira (30), na Quadra de Esportes Raimundo Nonato.

A decisão pelo título será entre as equipes Os Abestalhados e Vira Copos, que chegam à final após campanhas de destaque ao longo da competição. A expectativa é de arquibancadas lotadas, com torcidas animadas e um confronto de alto nível dentro de quadra.

Antes da grande final, às 19h30, acontece a disputa pela terceira colocação, reunindo as equipes Os Cuecas e Naza, abrindo a programação da noite decisiva.

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O campeonato é organizado pela Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e contou com a participação de 13 equipes locais. O sucesso de mais uma edição consolida o resgate de uma das principais tradições esportivas do município, levando novamente os atalaienses à Quadra Raimundo Nonato para acompanhar o futsal.

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Além da competição esportiva, a premiação também chama atenção. O time campeão receberá R$ 2 mil, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1.500 e o terceiro colocado com R$ 500. Também haverá premiação individual de R$ 300 para o artilheiro, melhor jogador e melhor goleiro do torneio.

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Foto: Divulgação
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