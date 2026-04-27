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Parque de Vaquejada Grazielle Teanny marcou época e deixou legado na cultura de Atalaia

Espaço foi palco de grandes disputas e revelou talentos da vaquejada nordestina ao longo dos anos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
27/04/2026 às 10h20 Atualizada em 05/05/2026 às 20h37
Parque de Vaquejada Grazielle Teanny marcou época e deixou legado na cultura de Atalaia
Joninho Abs montando o cavalo Cachorrão, com esteira do jovem master Kessy Jhony.

O Parque de Vaquejada Grazielle Teanny, em Atalaia-AL, foi durante anos um dos mais tradicionais da região, integrando o calendário oficial alagoano da modalidade. O local reunia grandes vaqueiros de todo o Nordeste, consolidando-se como um importante ponto de encontro da cultura sertaneja e das competições de vaquejada.

Entre os registros que marcaram época, está a foto de capa, datada de 2003, que mostra Joninho Abs montando o cavalo Cachorrão, com esteira do jovem master Kessy Jhony, durante uma das disputas realizadas no parque.

Já nas fotos 2 e 3, o destaque é o vaqueiro Carlos Henrique, que iniciou sua carreira profissional no Grazielle Teanny. Na ocasião, ele aparece montando a égua Rosinha, sendo esteirado por Júnior Paiva, em momentos que ajudaram a construir sua trajetória no esporte.

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Mais do que um espaço de competição, o parque também foi palco de grandes eventos e shows, reunindo público de diversas cidades e fortalecendo as tradições culturais da região.

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A lembrança das vaquejadas realizadas no Grazielle Teanny segue viva na memória da população de Atalaia, como símbolo de uma época marcada por emoção, esporte e valorização das raízes nordestinas.

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