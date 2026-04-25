Atalaia é homenageada na solenidade de outorga da Comenda Aureliano – Romeiro de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte

Terra de Aureliano Pereira da Silva, a cidade de Atalaia foi homenageada na noite desta última sexta-feira (24), na solenidade de outorga da Comenda Aureliano – Romeiro de Padre Cícero 2025/2026. Realizada no Plenário da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará, a homenagem é idealizada pelo Instituto Cultural do Vale Caririense (ICVC).

Na oportunidade, foram homenageados a ex-prefeita Ceci (que não pôde estar presente), o presidente da Câmara, vereador Cicinho Melo, e a vereadora Joana D’arck. Receberam a honraria das mãos do presidente do ICVC, Hugo de Melo Rodrigues, e demais membros daquele instituto.

Ao lado de seus pais, Marcolino e Antônia, e de sua irmã, Afra, o atalaiense Aureliano é considerado o primeiro romeiro de nossa Atalaia. Em meados de junho de 1895, quando tinha apenas 7 anos de idade, saiu de uma fazenda na Branca em romaria até Juazeiro do Norte, onde chegou em 12 de julho daquele ano, sendo a família logo acolhida por Padre Cícero Romão Batista.

Continua após a publicidade

Aureliano cresceu sob as bênçãos e orientações do Padre Cícero, tornando-se uma pessoa de total confiança do sacerdote e seu amigo particular. Dedicou sua vida para o desenvolvimento social e econômico da terra que anualmente é visitada por romeiros de Atalaia e de todo o Nordeste.

Continua após a publicidade

Em Juazeiro, o 1º de setembro é considerado o Dia da Profecia, em alusão ao dia em que Padre Cícero profetizou que Aureliano Pereira da Silva teria 36 filhos. A celebração, parte da agenda festiva da Secretaria de Turismo local, é comemorada em Juazeiro devido à Lei Municipal 5.013, de 10 de outubro de 2019, que instituiu a data.

O fiel romeiro e amigo de Padre Cícero, Aureliano, é um dos 321 atalaienses homenageados no livro “Filhos ilustres de Atalaia” (2024), de autoria do historiador Phablo Monteiro.

Para o presidente da Câmara de Atalaia, essa comenda tem um significado importante para a história e a cultura de Atalaia. “Uma pessoa nascida em nosso município que chega a Juazeiro e aqui construiu um legado impecável, junto com Padre Cícero. Vamos divulgar para a nossa cidade esse homem tão importante e tão honrado para Juazeiro”.

Os representantes do povo atalaiense também se comprometeram a estar apoiando sempre a viagem dos romeiros do município. “Na última romaria, foram 27 ônibus que saíram de Atalaia. O Governo Municipal garantiu toda a estrutura, com ônibus de qualidade e acolhida na cidade de Juazeiro, para que nossos romeiros venham se sentir sempre bem acolhidos para fazer aqui suas promessas”, destacou o vereador Cicinho Melo.

A vereadora Joana D’arck destacou que recebe a homenagem não somente como vereadora, mas sim como romeira de Padre Cícero.

“Com o coração cheio de fé e gratidão, agradeço a Deus por esse momento tão especial em minha vida. Receber essa homenagem toca profundamente o meu coração. Hoje, represento a terra de Aureliano, um homem honrado que dá o nome ao título desta comenda. Saber a história de alguém que representa a fé do nosso povo se cruza com a minha história. É algo que levo como missão”, comentou a vereadora atalaiense.

Joana D’arck também aproveitou a oportunidade para pedir o apoio do presidente da Câmara de Atalaia, vereador Cicinho Melo, para que seja prestada uma homenagem a Aureliano em sua terra natal.

“Que possamos assumir um compromisso público para pleitear junto à gestão de Atalaia um monumento em homenagem a Aureliano. Um monumento que conte a sua história, que honre a sua fé e que mantenha viva a memória de um dos primeiros romeiros do nosso Padrinho Cícero. Porque o povo que valoriza a sua história nunca perde a sua identidade”, destacou a vereadora.