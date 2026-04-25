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Ceci fortalece diálogo com setor de tecnologia em reunião com a ASSESPRO-AL

Aproximação com a entidade reforça uma relação já construída anteriormente, quando Ceci esteve à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
25/04/2026 às 12h21
Ceci fortalece diálogo com setor de tecnologia em reunião com a ASSESPRO-AL
Ceci fortalece diálogo com setor de tecnologia em reunião com a ASSESPRO-AL.

Durante agenda nesta quinta-feira (23), no Centro de Inovação do Jaraguá, em Maceió, a ex-prefeita de Atalaia e ex-secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ceci, participou de uma reunião com representantes da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação em Alagoas (ASSESPRO-AL).

O encontro contou com a presença do presidente da entidade, Carlos Lima, e reuniu representantes do setor para discutir pautas voltadas ao fortalecimento da tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico no estado.

A aproximação com a entidade reforça uma relação já construída anteriormente, quando Ceci esteve à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, período em que manteve diálogo direto com o setor e contribuiu para o avanço de políticas públicas voltadas à inovação em Alagoas.

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Durante a reunião, foram abordados temas como a ampliação de oportunidades no setor de tecnologia, incentivo ao empreendedorismo, qualificação profissional e estratégias para fortalecer o ambiente de inovação no estado.

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Ceci destacou a importância do diálogo com o setor produtivo e reforçou o papel da tecnologia como ferramenta de transformação social.

“A inovação tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado. É por meio dela que conseguimos gerar oportunidades, impulsionar a economia e abrir novos caminhos para a nossa juventude”, afirmou.

Para Ceci, encontros como esse são essenciais para a construção de políticas públicas mais eficientes. “Ouvir quem está na ponta, entender as necessidades do setor e construir soluções em conjunto é o que faz a diferença”, completou.

A reunião integra uma série de agendas voltadas ao fortalecimento da inovação em Alagoas, ampliando o diálogo com instituições e consolidando parcerias estratégicas para o desenvolvimento do estado.

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