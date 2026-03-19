23°C 34°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaienses participam de evento internacional de Capoeira na Colômbia

Representantes do município marcaram presença em encontro que reuniu capoeiristas de vários países em Bogotá.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
19/03/2026 às 12h58 Atualizada em 19/03/2026 às 13h25
Atalaienses participam de evento internacional de Capoeira na Colômbia
Atalaienses participam de evento internacional de Capoeira na Colômbia.

O município de Atalaia esteve representado na 6ª edição do evento internacional de Capoeira “Ao Som do Berimbau”, realizado entre os dias 12 e 15 de março, em Bogotá, na Colômbia. Participaram do encontro o Mestre Pavão, o Formando Beto, que atualmente reside em Dois Riachos, e o aluno Poze.

O evento teve como principal objetivo fortalecer os laços entre capoeiristas de diferentes regiões do mundo, promovendo a troca de conhecimentos e reforçando a importância da capoeira como patrimônio cultural imaterial. A programação contou com rodas de capoeira, oficinas e apresentações culturais.

Durante o encontro, o Mestre Pavão também ministrou cursos. Um dos principais nomes da capoeira em Atalaia e no estado de Alagoas, Pavão foi responsável por introduzir a prática no município, com aulas realizadas na antiga Casa de Cultura, e teve papel fundamental na formação de outros capoeiristas do município, a exemplo do Professor Alemão, que não pode estar presente, pois vem se recuperando de uma cirurgia. 

Continua após a publicidade

 

A iniciativa foi organizada por Elis Alexander Moreno Contreras, conhecido como Professor Capim GCB, e reuniu mestres, professores e praticantes de diversos países, consolidando o evento como um importante espaço de intercâmbio cultural.

Continua após a publicidade

 

A participação dos atalaienses reforça a tradição da capoeira no município e evidencia o reconhecimento do trabalho de décadas que vem sendo desenvolvido na cidade, que possui um grande número de praticantes deste esporte.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Encenação da Paixão de Cristo do CEPP acontece no próximo dia 31 de março em Atalaia.
Paixão de Cristo Há 3 dias

Encenação da Paixão de Cristo do CEPP acontece no próximo dia 31 de março em Atalaia

É considerado o maior espetáculo ao ar livre do estado de Alagoas formado exclusivamente por alunos.

 Espetáculo da Paixão de Cristo chega à 8ª edição e promete emocionar fiéis na Rua de Cima, em Atalaia.
8ª edição Há 4 dias

Espetáculo da Paixão de Cristo chega à 8ª edição e promete emocionar o público na Rua de Cima, em Atalaia

Espetáculo acontece no próximo dia 29 de março, trará novidades no roteiro e é promovido pela Associação Cultural A Paixão de Cristo.

 Com a presença da secretária Shirley Nogueira, município buscou o fortalecimento da cultura e do turismo local.
Caravana Federativa Há 3 semanas

Atalaia marca presença na Caravana Federativa em Maceió

Com a presença da secretária Shirley Nogueira, município buscou o fortalecimento da cultura e do turismo local.

 Músico atalaiense Júlio Wesley integrou a Banda Seeway no Carnaval 2026.
Destaque Há 3 semanas

Com mais de 20 anos de carreira, músico atalaiense Júlio Wesley integrou a Banda Seeway no Carnaval 2026

Convite partiu do vocalista e líder da banda, o Buika, figura já bastante conhecida pelos foliões atalaienses.

 Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0 anima foliões no Povoado Olhos D’água pelo segundo ano consecutivo. Foto: Divulgação.
Carnaval 2026 Há 4 semanas

Bloco Só Vai Quem Chupa 2.0 anima foliões no Povoado Olhos D’água pelo segundo ano consecutivo

Bloco conta com o apoio e incentivo da vereadora Lays Melo e de sua mãe, Cida Melo.

Atalaia, AL
30°
Tempo nublado
Mín. 23° Máx. 34°
33° Sensação
5.45 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h28 Nascer do sol
17h35 Pôr do sol
Sexta
35° 22°
Sábado
35° 22°
Domingo
35° 23°
Segunda
34° 22°
Terça
35° 22°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Últimas notícias
Capoeira Há 4 horas

Atalaienses participam de evento internacional de Capoeira na Colômbia
Indicação Aprovada Há 6 horas

Vereadora Maria da Comesa indica implantação de areninha com gramado sintético no Campo Carecão, em Atalaia
Solicitação Há 8 horas

Vereador Neto Acioli solicita instalação de lombada eletrônica após a ponte da BR-316, em Atalaia
Reconhecimento Há 10 horas

Atalaia tem experiência de saúde reconhecida em mostra nacional em Brasília
Poder Legislativo Há 20 horas

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 17 de março de 2026

Publicidade
Lays Melo
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Verreadora Mércia da Saúde
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima O Poder Transformador da Educação | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias