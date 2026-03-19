Atalaienses participam de evento internacional de Capoeira na Colômbia.

O município de Atalaia esteve representado na 6ª edição do evento internacional de Capoeira “Ao Som do Berimbau”, realizado entre os dias 12 e 15 de março, em Bogotá, na Colômbia. Participaram do encontro o Mestre Pavão, o Formando Beto, que atualmente reside em Dois Riachos, e o aluno Poze.

O evento teve como principal objetivo fortalecer os laços entre capoeiristas de diferentes regiões do mundo, promovendo a troca de conhecimentos e reforçando a importância da capoeira como patrimônio cultural imaterial. A programação contou com rodas de capoeira, oficinas e apresentações culturais.

Durante o encontro, o Mestre Pavão também ministrou cursos. Um dos principais nomes da capoeira em Atalaia e no estado de Alagoas, Pavão foi responsável por introduzir a prática no município, com aulas realizadas na antiga Casa de Cultura, e teve papel fundamental na formação de outros capoeiristas do município, a exemplo do Professor Alemão, que não pode estar presente, pois vem se recuperando de uma cirurgia.

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A iniciativa foi organizada por Elis Alexander Moreno Contreras, conhecido como Professor Capim GCB, e reuniu mestres, professores e praticantes de diversos países, consolidando o evento como um importante espaço de intercâmbio cultural.

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A participação dos atalaienses reforça a tradição da capoeira no município e evidencia o reconhecimento do trabalho de décadas que vem sendo desenvolvido na cidade, que possui um grande número de praticantes deste esporte.