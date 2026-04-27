Juventus vence mais uma e lidera o Grupo B da Super Copa Santo Antônio.

Três grandes jogos pela segunda rodada do Grupo B da Super Copa Santo Antônio 2026 movimentaram o domingo (26), no município de Atalaia. Disputada no Distrito Santo Antônio e organizada por Leandro, Jerônimo e Bruno, a copa já é considerada a maior do futebol amador da região, reunindo equipes e atletas de diversas localidades do município.

No primeiro confronto do dia, o Missionário derrotou a Chapecoense por 3 a 0, com gols de Jorge Renovato, Adriano e Kennedy Thalisson. Com o resultado, o Missionário ocupa a segunda colocação do grupo, com 4 pontos. A Chapecoense é a lanterna, sem nenhum ponto conquistado até o momento.

Quem lidera o Grupo B, com 6 pontos conquistados, é o Juventus, que derrotou a Fazendinha por 3 a 0, com gols de José Davi (2x) e Felipe Henrique. A Fazendinha está na terceira colocação, com 3 pontos.

Continua após a publicidade

No encerramento da rodada, um clássico do futebol amador atalaiense movimentou os torcedores. O pentacampeão atalaiense enfrentou o Náutico Santo Antônio e ficou no empate por 1 a 1. Daniel marcou para o Vira Copos, enquanto João Pedro fez o gol do Náutico. Vira Copos soma 2 pontos, enquanto o time da casa somou seu primeiro ponto na competição.

Continua após a publicidade

A próxima rodada da 2ª Super Copa Santo Antônio acontece neste domingo, dia 3 de maio.