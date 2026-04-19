19°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atual campeão atalaiense, o Real Alto estreia com vitória na 2ª edição da Super Copa Santo Antônio

Com gol de Leandro, Real Alto venceu o Jovem Branca por 1 a 0.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
19/04/2026 às 18h51 Atualizada em 23/04/2026 às 16h52
Atual campeão atalaiense, o Real Alto estreia com vitória na 2ª edição da Super Copa Santo Antônio
Atual campeão atalaiense, o Real Alto estreia com vitória na 2ª edição da Super Copa Santo Antônio.

Neste domingo (19), três jogos pelo Grupo A, completaram a primeira rodada da 2ª edição da Super Copa Santo Antônio de futebol amador. A competição conta com a participação de 14 equipes de várias regiões de Atalaia. 

No primeiro confronto do dia, o Vasco venceu bem o Esporte Clube XXI por 3 a 1. Ruan Carlos, Fernando e José Ronaldo marcaram os gols do Vasco, com Douglas de Oliveira marcando o de honra para o XXI.

Quem também estou com vitória foi a equipe do Real Alto, atual campeã atalaiense 2025. Leandro Gonçalves fez o único gol do jogo, garantindo a vitória do Real Alto por 1 a 0 contra o Jovem Branca.

Continua após a publicidade

 

No último confronto da primeira rodada, a tradicional equipe do Jaqueirense, do Povoado Chã da Jaqueira, goleou o Nada Consta por 4 a 1. Eliel de Oliveira (2x), Ygor Dantas e Anderson de Oliveira marcaram para o Jaqueirense, com Claudenilson de Jesus marcando o gol do Nada Consta.

Continua após a publicidade

 

A segunda rodada da Super Copa Santo Antônio está marcada para o próximo domingo, dia 26 de abril.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Futebol Há 6 horas

Juventus Olhos D’água goleia o Vasco por 7 a 0 pela Super Copa Santo Antônio

Rodada foi disputada neste domingo, 17 de maio, no Distrito Santo Antônio, em Atalaia.

 Independente Atalaia vence fora de casa e garante classificação para as oitavas do Alagoano Sub-17.
IAFC Há 5 dias

Independente Atalaia vence fora de casa e garante classificação para as oitavas do Alagoano Sub-17

Resultado deixa o time entre as melhores campanhas da primeira fase.

 Independente Atalaia apresenta elenco Sub-20 e inicia treinamentos visando a disputa do Campeonato Alagoano da categoria.
Sub-20 Há 6 dias

Independente Atalaia apresenta elenco Sub-20 e inicia treinamentos visando a disputa do Campeonato Alagoano da categoria

Equipe é comandada pelo técnico Amauri Carioca.

 Independente Atalaia vence o Miguelense e segue firme na briga na primeira fase do Alagoano Sub-17 2026. Foto: Divulgação.
Sub-17 Há 2 semanas

Independente Atalaia vence o Miguelense e segue firme na briga na primeira fase do Alagoano Sub-17 2026

Equipe atalaiense chega aos 9 pontos e mantém bom desempenho na competição estadual.

 O Escurinho venceu o Real Alto por 2 a 1.
Super Copa Há 2 semanas

Jaqueirense goleia o Vasco pela Super Copa Santo Antônio

Foram 15 gols em quatro jogos em rodada movimentada da competição.

Atalaia, AL
21°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
0.99 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h30 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Quarta
30° 19°
Quinta
29° 20°
Sexta
28° 20°
Sábado
30° 21°
Domingo
29° 20°
Publicidade
João Severo
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
Maio Laranja Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Futebol Há 6 horas

Juventus Olhos D’água goleia o Vasco por 7 a 0 pela Super Copa Santo Antônio
Ceci Há 2 dias

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão
MST Alagoas Há 2 dias

MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia
Aluguel de Carros Há 2 dias

Aluguel de carros barato: como encontrar as melhores ofertas

Publicidade
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Lays Melo
Verreadora Mércia da Saúde
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7028 (18/05/26)
01
16
41
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3688 (18/05/26)
01
02
03
04
05
06
07
11
12
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2925 (18/05/26)
00
11
12
14
24
31
33
41
45
62
63
68
69
71
72
75
77
89
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2958 (18/05/26)
05
23
28
31
35
36
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias