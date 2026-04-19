Atual campeão atalaiense, o Real Alto estreia com vitória na 2ª edição da Super Copa Santo Antônio.

Neste domingo (19), três jogos pelo Grupo A, completaram a primeira rodada da 2ª edição da Super Copa Santo Antônio de futebol amador. A competição conta com a participação de 14 equipes de várias regiões de Atalaia.

No primeiro confronto do dia, o Vasco venceu bem o Esporte Clube XXI por 3 a 1. Ruan Carlos, Fernando e José Ronaldo marcaram os gols do Vasco, com Douglas de Oliveira marcando o de honra para o XXI.

Quem também estou com vitória foi a equipe do Real Alto, atual campeã atalaiense 2025. Leandro Gonçalves fez o único gol do jogo, garantindo a vitória do Real Alto por 1 a 0 contra o Jovem Branca.

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No último confronto da primeira rodada, a tradicional equipe do Jaqueirense, do Povoado Chã da Jaqueira, goleou o Nada Consta por 4 a 1. Eliel de Oliveira (2x), Ygor Dantas e Anderson de Oliveira marcaram para o Jaqueirense, com Claudenilson de Jesus marcando o gol do Nada Consta.

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A segunda rodada da Super Copa Santo Antônio está marcada para o próximo domingo, dia 26 de abril.