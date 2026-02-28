23°C 35°C
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Espetáculo pirotécnico nos shows do Léo Santana é comandado pelo atalaiense Alisson Vitor

Faz parte da Efeitos Indoor, empresa líder em pirotecnia no Nordeste.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
28/02/2026 às 15h32 Atualizada em 28/02/2026 às 16h11
Espetáculo pirotécnico nos shows do Léo Santana é comandado pelo atalaiense Alisson Vitor
Alisson Vitor faz parte da Efeitos Indoor, empresa líder em pirotecnia no Nordeste.

Consolidado como um dos melhores shows do Brasil, pela energia contagiante, carisma e batidas da musicalidade baiana, Léo Santana conta, desde setembro de 2025, em sua equipe, com a competência, dedicação e extrema criatividade do atalaiense Alisson Vitor. O profissional é responsável por comandar os espetáculos pirotécnicos com fogos e efeitos especiais no show indoor do renomado artista, que este ano foi escolhido como o Melhor Cantor no Troféu Band Folia.

Blaster Pirotécnico com formação pela Associação Brasileira de Pirotecnia, Alisson Vitor já tem quatro anos na profissão e uma carreira consolidada, tendo passado pelas bandas Guinho Farra, onde iniciou, Raquel dos Teclados, Peruanno, ex-Cavaleiros do Forró e, atualmente, Léo Santana.

O espetáculo pirotécnico em shows é uma apresentação coreografada de fogos de artifício, frequentemente sincronizada com a música (piromusical) e efeitos especiais, como luzes, lasers e CO2, para aumentar a imersão e a emoção do público.

O atalaiense integra a empresa Efeitos Indoor, do empresário Allyson Gilliard. Líder em pirotecnia no Nordeste, a empresa é conhecida no meio artístico por oferecer aos seus clientes o melhor em shows pirotécnicos, deixando sua marca registrada em grandes festivais de música e em apresentações de artistas como Anitta, Léo Santana, Luan Santana e Zé Neto & Cristiano, entre outros. Para acompanhar os shows do Léo Santana, foi designado o atalaiense Alisson Vitor.

Para Alisson Vitor, a pirotecnia é mais do que um trabalho: é sua arte e sua paixão, por meio da qual, a cada disparo, faz história e cria memórias.

“Eu sou muito apaixonado pela pirotecnia. É algo que surgiu do nada na minha vida e se tornou uma paixão. Trabalho com isso porque realmente gosto. Não é um trabalho fácil, exige muita dedicação e esforço. É uma grande responsabilidade trabalhar com a pirotecnia”, destacou.

Durante dois anos e cinco meses, ele integrou a banda Raquel dos Teclados, desligando-se em setembro de 2025 com o sentimento de dever cumprido e de muita experiência adquirida. Os serviços prestados pelo atalaiense foram reconhecidos por Raquel dos Teclados em publicação nas redes sociais.

“Obrigada por todo o empenho, dedicação e pela linda história que a gente construiu juntos. Você sempre fez a diferença e será lembrado com muito carinho pelo profissional criativo e competente que é. Desejo todo sucesso nessa nova caminhada”, destacou a artista.

Nos shows do Léo Santana, o atalaiense é o responsável pela pirotecnia da banda, desde a montagem até a execução operacional.

Trajetória

Alisson Vitor começou não na pirotecnia, mas integrando a equipe técnica do músico atalaiense Guinho Farra, trabalhando na montagem de som e luzes. “Guinho sempre foi um profissional visionário e, aos poucos, começou a introduzir em seus shows alguns efeitos de pirotecnia. Ele mesmo montava e executava, utilizando um sistema de controle. Com a pandemia, tudo parou e precisei buscar outra profissão. Quando os shows de Guinho Farra retornaram, ele confiou a mim a responsabilidade pela parte da pirotecnia, onde pude aprender muito”.

Os shows em outros municípios lhe trouxeram a oportunidade de conhecer outros profissionais das áreas de som, luz e fogos. A partir desse contato, surgiu a proposta de trabalhar na equipe de luz de Raquel dos Teclados. Na banda, também atuou como roadie, profissional responsável pela montagem, desmontagem, transporte e cuidado dos instrumentos e equipamentos.

Quando Raquel foi se apresentar em um grande evento em Paulo Afonso, terra natal da artista, Alisson sugeriu a inclusão de um espetáculo pirotécnico na apresentação. “Foi a partir daí que a pirotecnia começou na minha vida”, comenta Alisson Vitor.

“Raquel gostou tanto que me disse que queria sempre a pirotecnia em seus shows e que eu ficaria responsável por essa parte”, comenta o atalaiense, que, além da pirotecnia, continuou exercendo a função de roadie.

Participando cada vez mais de grandes shows, especialmente no período junino, o atalaiense buscou especialização na área, tornando-se um profissional habilitado para a montagem e execução de espetáculos pirotécnicos. Hoje, ele é membro associado da Associação Brasileira de Pirotecnia, após período de estudos em São Paulo.

Ainda na banda Raquel dos Teclados, após seis meses habilitado na profissão, foi indicado por um amigo que conheceu em um show em Atalaia para integrar a equipe da banda Léo Santana.

“Esse amigo era da banda de Léo Santana, tendo recebido a oportunidade de trabalhar no escritório, não na pirotecnia, mas como roadie. Tinha acabado de chegar de viagem quando esse amigo me indicou para o Alisson, dono da empresa de fogos. E hoje estou aqui, trabalhando nos shows de Léo Santana, graças a Deus”, concluiu o atalaiense.

Alisson Vitor, que também é capoeirista, tendo integrado o Grupo Capoeira Brasil em Atalaia durante muitos anos, está completando 23 anos neste sábado, 28 de fevereiro. Desejamos ainda mais sucesso e que possa continuar alçando voos cada vez maiores em sua carreira.

 

 
 
 
 
 
Atalaiense é bicampeão estadual em Educação Inovadora e pode representar o brasil em Londres.
Destaque Há 3 dias

Atalaiense é bicampeão estadual em Educação Inovadora e pode representar o Brasil em Londres

Professor nascido no bairro Girador conquista medalha de ouro pela segunda vez consecutiva e avança para etapa nacional do maior prêmio de Educação Inovadora do país.

 Atalaia é destaque na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro.
OBAFOG Há 3 meses

Atalaia é destaque na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes no Rio de Janeiro

Escolas da rede municipal conquistaram 5 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata na competição nacional.

 Gildenor Leite é agraciado com Certificado de Reconhecimento e Medalha comemorativa aos 60 anos da Administração. Foto: Divulgação.
Reconhecimento Há 4 meses

Reconhecimento e compromisso: Gildenor Leite é agraciado com certificado e medalha comemorativa aos 60 anos da Administração

Homenagem celebra uma trajetória marcada pela ética, pela excelência e pela dedicação ao fortalecimento da profissão e à formação de novos administradores.

 O Homem, a Sociedade e o Direito na Era da Inteligência Artificial: uma Leitura a Partir de Miguel Reale | Por Anderson Barros
Direito Sem Rodeios Há 6 meses

O Homem, a Sociedade e o Direito na Era da Inteligência Artificial: uma Leitura a Partir de Miguel Reale | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial.
Direito Sem Rodeios Há 7 meses

Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Últimas notícias
Destaque Há 7 horas

Espetáculo pirotécnico nos shows do Léo Santana é comandado pelo atalaiense Alisson Vitor
Caravana Federativa Há 11 horas

Atalaia marca presença na Caravana Federativa em Maceió
Mutirão de Saúde Há 12 horas

Primeiro dia do Mutirão de Saúde realiza centenas de atendimentos e reforça compromisso com os povoados de Atalaia
Desaparecido Há 1 dia

Família pede ajuda para encontrar homem que desapareceu em Atalaia
Destaque Há 2 dias

Com mais de 20 anos de carreira, músico atalaiense Júlio Wesley integrou a Banda Seeway no Carnaval 2026

Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima O Poder Transformador da Educação | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
