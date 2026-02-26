Com mais de 20 anos de carreira, músico atalaiense Júlio Wesley integrou a Banda Seeway no Carnaval 2026

Natural de Atalaia, o músico e artista da terra Júlio Wesley vem construindo uma trajetória sólida e respeitada ao longo de mais de 20 anos de carreira. O artista tem se destacado tanto no meio da música católica, onde atua e serve há bastante tempo, quanto no cenário musical secular.

Com talento, dedicação e amor pela música, Júlio se tornou um nome reconhecido entre os músicos da região, sempre valorizando suas raízes e levando o nome de Atalaia por onde passa.

No Carnaval de 2026, o artista recebeu um convite especial para integrar a Banda Seeway, da cidade de Boquim, no estado de Sergipe. Durante os cinco dias de folia, Júlio foi o guitarrista da banda, participando ativamente da programação carnavalesca e levando alegria ao público por onde passaram, nos estados de Sergipe e Alagoas.

Continua após a publicidade

O convite partiu do vocalista e líder da banda, o Buika, figura já bastante conhecida pelos foliões atalaienses. A amizade e o respeito profissional construídos ao longo dos anos foram fundamentais para que Júlio passasse a integrar a equipe durante o período festivo.

Continua após a publicidade

Para o músico atalaiense, foi uma experiência marcante. “Foi uma honra integrar a equipe da Banda Seeway durante os cinco dias de Carnaval, viajando e levando alegria por onde passamos. Sou grato pela confiança e pela oportunidade”.

Júlio Wesley também ressaltou a importância de valorizar os talentos locais, destacando que Atalaia possui muitos músicos de qualidade, reconhecidos em todo o estado e até mesmo fora dele.

Com uma carreira construída com dedicação, amizade e profissionalismo, Júlio segue fortalecendo seu nome no cenário musical e representando com orgulho a cultura e os talentos da sua terra.