Câmara Municipal de Atalaia
Atalaia realiza Mutirão de Saúde com mais de mil atendimentos nos povoados

Atendimento gratuito acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro e beneficia moradores de Santo Antônio e Olhos D’Água.

Por: Phablo Monteiro
25/02/2026 às 21h26
Atalaia realiza Mutirão de Saúde com mais de mil atendimentos nos povoados.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Instituto Rivieira, realiza nesta sexta e sábado, dias 27 e 28 de fevereiro, um grande Mutirão de Saúde com atendimento gratuito voltado aos moradores dos povoados Santo Antônio e Olhos D’Água. A ação acontece das 8h às 16h, na Creche Maria Helena de Albuquerque Pontes, localizada no povoado Olhos D’Água, e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, garantindo cuidado, prevenção e diagnóstico mais perto de quem precisa. Ao todo, serão realizados mais de mil atendimentos, reforçando o compromisso da gestão municipal com uma saúde pública mais acessível, humana e presente nos povoados.

O mutirão é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Atalaia, a Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto Riviera, fortalecendo a integração entre o poder público e instituições que atuam diretamente na promoção da saúde e do bem-estar da população. Poderão participar da ação moradores dos povoados Santo Antônio e Olhos D’Água. As consultas e exames acontecerão com agendamento prévio, enquanto os demais serviços funcionarão por demanda espontânea, com distribuição de fichas.

Durante os dois dias, a população terá acesso a serviços como ultrassonografia, eletrocardiograma, atendimento com clínico geral, oftalmologia, nutrição, bioimpedância, exames laboratoriais, fisioterapia, vacinação, odontologia por meio de triagem e realização de testes rápidos. A distribuição de fichas será organizada por dia, com 80 vagas para fisioterapia, 60 para nutrição, 60 para clínico geral, 40 para odontologia e 60 para bioimpedância. Os serviços de vacinação e testes rápidos terão atendimento livre, sem limitação de fichas.

Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e Cartão do SUS, sendo importante também levar o cartão de vacinação para atualização. A prefeita Ceci destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o cuidado com as pessoas e com a saúde preventiva nos povoados. Segundo ela, levar atendimento de qualidade para mais perto da população é uma missão permanente da administração municipal, e o mutirão representa um esforço conjunto, em parceria com o Instituto Riviera, para garantir acolhimento, dignidade e cuidado com a vida de quem mais precisa.

“Cuidar das pessoas é a nossa maior missão. Esse mutirão leva atendimento gratuito e de qualidade para mais perto dos moradores de Santo Antônio e Olhos D’Água, com prevenção, cuidado e respeito com a nossa gente. Seguimos trabalhando, em parceria com o Instituto Riviera, para garantir uma saúde mais humana e acessível para todos", disse.

A ação é gratuita, acontece perto de casa e reafirma o compromisso da Prefeitura de Atalaia com uma saúde pública cada vez mais eficiente, humana e acessível para todos.

