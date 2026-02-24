Representando a AMA, Francisco Batinga participa da primeira reunião do ano do Pacto Estadual pela Primeira Infância de Alagoas.

23°C 36°C
Para Francisco Batinga, foi um espaço estratégico de diálogo e cooperação entre instituições que entendem que cuidar da primeira infância não é discurso, é prioridade.

Phablo Monteiro
24/02/2026 às 20h48 Atualizada em 24/02/2026 às 21h05
Nesta segunda-feira (23), o assessor técnico da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), Francisco Batinga, esteve representando a entidade na primeira reunião do ano do Pacto Estadual pela Primeira Infância de Alagoas. 

A reunião aconteceu em Maceió, na sede do Tribunal de Justiça de Alagoas e contou com a participação de instituições parceiras, reafirmando a importância do trabalho em conjunto no fortalecimento e construção de políticas públicas voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos das crianças na primeira infância.

Para Francisco Batinga, foi um espaço estratégico de diálogo e cooperação entre instituições que entendem que cuidar da primeira infância não é discurso, é prioridade.

“Seguimos trabalhando com seriedade, diálogo e ação concreta. Primeira infância é prioridade. Sempre”, destacou.

Primeira Infância Há 12 horas

