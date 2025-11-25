“Violência não é só física”: Prefeita Ceci faz alerta no Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher

Neste 25 de novembro, Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher, a prefeita de Atalaia, Ceci (MDB), utilizou suas redes sociais para fazer um pronunciamento contundente sobre a urgência do combate a todas as formas de agressão que atingem mulheres e meninas em Alagoas.

No vídeo divulgado, a gestora abordou o tema alertando que o problema vai muito além da marca no corpo. Segundo ela, a violência também se manifesta de forma psicológica, moral, patrimonial e virtual, ferindo e silenciando milhares de vítimas diariamente.

"Agressão. Silêncio. Medo. Violência contra a mulher não é só física. É a palavra que machuca, o controle, a ameaça, o dinheiro retido, a intimidação pela tela do celular. Violência tem muitas formas, e todas elas ferem", declarou a prefeita.

Ceci reforçou que qualquer tipo de violência de gênero é crime e fez um apelo direto para que as mulheres busquem a rede de proteção. “Se isso acontece com você, não se cale. Procure ajuda. Denuncie. Ligue 180”, orientou.

Ao concluir, a gestora reafirmou o compromisso com a pauta em âmbito municipal e estadual: “Hoje, 25 de novembro, reafirmamos nossa luta. Por você. Por mim. Por todas nós”.

Nos últimos meses, Ceci tem ganhado destaque estadual como uma das principais vozes políticas na defesa da mulher em Alagoas. A prefeita tem sido reconhecida pela postura firme em casos de repercussão e pela implementação de políticas públicas em Atalaia, como o fortalecimento da rede de proteção e a criação de espaços de acolhimento especializado.