HGE faz apelo para localizar familiares de Carlos André da Silva internado desde a véspera do Natal.

Atalaia, AL
Paciente está hospitalizado deste a véspera do Natal; hospital pede ajuda para encontrar parente se reforça importância do apoio familiar.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Thallysson Alves / Ascom HGE
09/01/2026 às 10h55 Atualizada em 09/01/2026 às 17h33
O Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, faz um apelo à população para ajudar a localizar os familiares de Carlos André da Silva, de 40 anos, que está internado na unidade desde a véspera do Natal, em 24 de dezembro de 2025, sem a presença de nenhum parente ou amigo próximo.

Carlos André foi resgatado desacordado no Rio Paraíba, no município de Atalaia, Zona da Mata alagoana, após sofrer uma queda da própria altura. Ele foi socorrido e encaminhado à maior unidade de urgência e emergência do Governo de Alagoas, onde permanece recebendo toda a assistência necessária por parte da equipe multiprofissional.

“Carlos é alto, cor de pele morena, olhos castanhos e está com os cabelos curtos. Em seu corpo há tatuagens com o nome de ‘Gabriel’, a imagem de um candelabro e a frase ‘Das Trevas Para Luz’ no braço esquerdo; com a frase bíblica ‘Até que tornes à terra, porque tu és pó e ao pó tornarás’ e a imagem de um caixão no braço direito; uma caveira na perna esquerda; e o rosto de um homem nas costas”, detalhou a assistente social Marcycleia Souza.

Desde a admissão hospitalar, o paciente, filho de João Miguel da Silva e Marinete Francisca da Silva, vem sendo acompanhado por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e demais profissionais, que têm atuado de forma contínua para manter sua vida, garantir a estabilidade clínica e promover a recuperação dentro das possibilidades do seu quadro de saúde.

Mesmo com todos os esforços da equipe do Serviço Social, ainda não foi possível localizar familiares ou pessoas próximas, apesar de a Polícia Científica de Alagoas também apontar que ele reside no povoado Jenipapeiro, em Atalaia. As tentativas incluíram buscas em sistemas internos, contatos com outros serviços de saúde, órgãos públicos e abordagens junto a instituições, inclusive locais, que poderiam ter informações sobre o cidadão, porém, até o momento, sem resultados satisfatórios.

De acordo com a coordenadora do Serviço Social do HGE, Vanessa Martins, a presença da família é fundamental durante o período de internamento. “Nós estamos cumprindo integralmente com o nosso papel assistencial, garantindo todos os cuidados necessários ao doente. No entanto, a presença de um familiar ou responsável é muito importante, tanto para oferecer apoio emocional quanto para auxiliar nas decisões relacionadas ao tratamento e na reconstrução da história de vida desse paciente”, destacou.

O hospital solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre familiares ou conhecidos de Carlos André da Silva entre em contato com o Serviço Social do HGE presencialmente. Informações sobre ele não podem ser dadas por telefone, mas outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (82) 98833-4094. A colaboração da população pode fazer a diferença neste momento tão delicado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
