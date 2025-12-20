Francisco Batinga representa a AMA na cerimonia de entrega da Comenda Guardião das Águas. Foto: Divulgação

O atalaiense Francisco Batinga, assessor técnico da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), esteve representando o presidente daquela Associação, Marcelo Beltrão, na cerimonia de entrega da Comenda Guardião das Águas.

Promovido pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), o evento foi realizado na noite desta sexta-feira (19), no Jatiúca Hotel e Resort, em Maceió e reuniu autoridades, acadêmicos e representantes da sociedade civil.

A Associação dos Municípios de Alagoas (AMA) foi uma das instituições agraciadas, por seu trabalho no fortalecimento do municipalismo e sua atuação em saneamento, gestão das águas e proteção de mananciais.

“Receber essa Comenda, em nome da AMA, reforça o compromisso dos municípios alagoanos com a gestão responsável dos recursos hídricos, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável”, destaca Francisco Batinga.

Para o assessor técnico da AMA, a água é vida, é desenvolvimento e é responsabilidade compartilhada. “Seguimos firmes, fortalecendo o municipalismo e construindo políticas públicas que cuidam do presente e garantem o futuro”, completou.

Criada em 2015, a Comenda Guardião das Águas presta homenagem a indivíduos, instituições e organizações cuja atuação técnica, científica, social e institucional tem promovido a preservação da água e a proteção de bacias hidrográficas, fortalecendo a governança hídrica em Alagoas e também no Brasil.