Real Alto é campeão do Torneio Nossa Senhora das Brotas.

O atual campeão atalaiense de futebol confirmou o favoritismo e conquistou neste domingo, 1º de fevereiro, o tradicional Torneio Nossa Senhora das Brotas, em homenagem à Padroeira da cidade. Além de um belíssimo troféu e medalhas, a equipe do bairro Alto do João Miranda levou uma premiação de R$ 500 reais.

Organizado pela Prefeita de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a competição foi disputada no estádio O Luizão e reuniu oito equipes, quatro da primeira divisão e quatro da segunda divisão. O objetivo é fortalecer e valorizar o futebol amador no município.

Participaram da edição deste ano as equipes do Real Alto, Ferroviária, Juventus Sapucaia, Nada Consta, Jovem Branca, Escurinho, Show de Bola e Vira Copos.

O evento integra a programação comemorativa pelos 262 anos de Atalaia e já faz parte da história esportiva e cultural do município.