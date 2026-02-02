23°C 34°C
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Real Alto é campeão do Torneio Nossa Senhora das Brotas

Evento esportivo integra a programação comemorativa pelos 262 anos de Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
02/02/2026 às 09h26
Real Alto é campeão do Torneio Nossa Senhora das Brotas
Real Alto é campeão do Torneio Nossa Senhora das Brotas.

O atual campeão atalaiense de futebol confirmou o favoritismo e conquistou neste domingo, 1º de fevereiro, o tradicional Torneio Nossa Senhora das Brotas, em homenagem à Padroeira da cidade. Além de um belíssimo troféu e medalhas, a equipe do bairro Alto do João Miranda levou uma premiação de R$ 500 reais. 

Organizado pela Prefeita de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a competição foi disputada no estádio O Luizão e reuniu oito equipes, quatro da primeira divisão e quatro da segunda divisão. O objetivo é fortalecer e valorizar o futebol amador no município.

Participaram da edição deste ano as equipes do Real Alto, Ferroviária, Juventus Sapucaia, Nada Consta, Jovem Branca, Escurinho, Show de Bola e Vira Copos.

O evento integra a programação comemorativa pelos 262 anos de Atalaia e já faz parte da história esportiva e cultural do município.

