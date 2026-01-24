Com apoio da vereadora Joana D’arck, torneio de futsal fortalece a comunidade e valoriza o esporte no bairro São Sebastião

Torneio de futsal fortalece a comunidade e valoriza o esporte no bairro São Sebastião. Foto: Divulgação.

A quadra poliesportiva do bairro São Sebastião, em Atalaia, foi palco de grandes partidas de futsal na manhã deste sábado (24), durante a realização do Torneio de Verão 2026. O evento reuniu cinco equipes e contou com a presença de atletas, moradores e apoiadores do esporte local.

Organizado pelo professor Deyvid Alves, o torneio teve o apoio total da vereadora Joana D’arck, que disponibilizou sua equipe de esportes, e também do Projeto Esporte que Transforma Vidas, com o objetivo de incentivar a prática esportiva e fortalecer a comunidade.

A grande final foi disputada entre as equipes da Chapecoense e do Independente Vila. A Chapecoense levou a melhor e conquistou o título da competição. A vereadora Joana D’arck participou da entrega dos troféus e medalhas aos finalistas.

Além das equipes que chegaram à decisão, também participaram do Torneio de Verão 2026 os times do Palmeirinhas, Santa Cruz e Deus é Fiel.

Para a vereadora Joana D’arck, o incentivo ao esporte é fundamental para o desenvolvimento social. “Não poderia deixar de apoiar o esporte, como sempre fiz. Momentos como esse fortalecem nossa comunidade e valorizam o esporte local”, destacou a parlamentar.