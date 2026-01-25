O Unidos da Vila é bicampeão do Campeonato Atalaiense de Futebol Master 25/26. Em partida disputada no estádio O Luizão, na tarde deste sábado (24), o time do bairro José Paulino conquistou o título após golear o Futebol Fitness pelo placar de 4 a 0. O terceiro lugar ficou com a equipe do Juventus, que derrotou o Cruzeiro por 2 a 0.

O bicampeão atalaiense master também dominou a premiação individual. Chiquinho foi o grande destaque da competição, levando os troféus de artilheiro e melhor jogador. Também levou o troféu de melhor goleiro com Jair, que é um dos atletas mais vencedores do futebol amador de Atalaia.

A competição voltada para os desportistas veteranos do município é promovida pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. Contou com R$ 6.900 em premiações:

Campeão: R$ 3.000,00

Vice-campeão: R$ 2.000,00

3º lugar: R$ 1.000,00

Artilheiro: R$ 300,00

Melhor Jogador: R$ 300,00

Melhor Goleiro: R$ 300,00