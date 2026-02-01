22°C 34°C
Corrida Atalaia 262 Anos abre comemorações do aniversário da cidade com esporte e inauguração da nova iluminação da BR-316

Nova iluminação da BR-316 foi inaugurada durante a corrida, garantindo mais segurança à população.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
01/02/2026 às 10h24 Atualizada em 01/02/2026 às 10h30
Corrida Atalaia 262 Anos abre comemorações do aniversário da cidade com esporte e inauguração da nova iluminação da BR-316. Foto: Divulgação

A Corrida Atalaia 262 Anos, realizada nesta sexta-feira (30), foi um verdadeiro sucesso e marcou as comemorações pelos 262 anos de Atalaia com esporte, participação popular e entregas que fazem a diferença na vida das pessoas. O evento simbolizou que o aniversário da cidade é celebrado com trabalho, desenvolvimento e investimentos em infraestrutura urbana.

Atletas e moradores ocuparam as ruas da cidade em um percurso que passou pela BR-316, evidenciando uma importante transformação no acesso principal do município. O antes e o depois da via mostram que Atalaia avança com ações concretas: onde antes havia escuridão, hoje há iluminação, mais segurança e mais qualidade de vida para pedestres e motoristas.

Durante a corrida, a Prefeitura de Atalaia realizou a inauguração da nova iluminação da BR-316, uma entrega que reforça o compromisso da gestão com a mobilidade urbana, a segurança no trânsito e a valorização dos espaços públicos.

A prefeita Ceci, que participou do evento e acompanhou a inauguração da iluminação, destacou o significado da entrega para o município. “Celebrar os 262 anos de Atalaia com esporte e inauguração de obras é mostrar que o desenvolvimento acontece de verdade. A iluminação da BR-316 garante mais segurança, mais cuidado com as pessoas e melhora a qualidade de vida de quem passa por aqui todos os dias”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas também participou da corrida e ressaltou a importância da obra para o crescimento da cidade. “Essa entrega mostra o quanto Atalaia avançou. A iluminação da BR-316 traz mais segurança, organização e mobilidade urbana. É assim que comemoramos o aniversário da cidade: com trabalho e resultados concretos para a população”, destacou.

A Prefeitura de Atalaia segue investindo em obras que promovem avanço, organização e cuidado, garantindo mais segurança para pedestres e motoristas e fortalecendo a mobilidade urbana. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
