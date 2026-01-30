23°C 33°C
Corrida Atalaia 262 Anos marca início da programação de aniversário do município; retirada dos kits acontece nesta sexta-feira

Entrega da camisa e do número de peito ocorre no Estádio Luizão, das 8h às 16h.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
30/01/2026 às 13h21
Corrida Atalaia 262 Anos marca início da programação de aniversário do município; retirada dos kits acontece nesta sexta-feira
Corrida Atalaia 262 Anos marca início da programação de aniversário do município; retirada dos kits acontece nesta sexta-feira.

A Prefeitura de Atalaia realiza, nesta sexta-feira (30), a Corrida Atalaia 262 Anos, abrindo oficialmente a programação comemorativa pelo aniversário da cidade. O evento reúne atletas de Atalaia e de outros municípios, incentivando a prática esportiva, a convivência e a promoção da saúde.

A largada acontece às 19h, na Praça do Trevo, com percurso que passa pela BR-316, Centro, Jenipapeiro e finaliza na Quadra de Esporte Raimundo Nonato, reunindo corredores nas categorias feminina e masculina.

A Corrida Atalaia 262 Anos reforça o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte e à qualidade de vida, integrando a programação especial preparada para celebrar os 262 anos de história de Atalaia.

Continua após a publicidade

 

Para a prefeita Ceci, a corrida simboliza o cuidado da gestão com as pessoas e com a cidade. “A Corrida Atalaia 262 Anos abre nossa programação de aniversário com um convite ao cuidado com a saúde, à convivência e à celebração da nossa cidade. É um momento de integrar as pessoas, incentivar hábitos saudáveis e comemorar Atalaia do jeito que ela merece”, destacou a prefeita.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Eliane Oliveira, ressaltou a organização do evento e o engajamento dos participantes. “A corrida foi preparada com muito cuidado para receber atletas de Atalaia e de outros municípios. A adesão foi muito positiva e mostra o quanto o esporte tem crescido na nossa cidade. Queremos que todos participem e vivam esse momento de celebração com segurança e alegria”, afirmou.

A Prefeitura também informa que a retirada da camisa e do número de peito acontece nesta sexta-feira, no Estádio Luizão, no horário das 8h às 16h. Os atletas inscritos devem comparecer dentro do prazo para garantir a participação no evento.

A Corrida Atalaia 262 Anos é um convite para que a população participe da abertura das comemorações, celebrando o aniversário da cidade com esporte, saúde e integração.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
