Atalaiense SC de Fut7 vai disputar o Campeonato Alagoano Série A 2026

Equipe de Atalaia está confirmada na principal competição de Futebol 7 do estado, organizada pela FAF7.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
22/01/2026 às 21h06 Atualizada em 22/01/2026 às 21h18
Atalaiense Sport Clube.

Atalaia terá representante na elite do Futebol 7 alagoano em 2026. O Atalaiense Sport Clube está confirmado no Campeonato Alagoano Série A de Fut7, competição organizada pela Federação Alagoana de Futebol 7 (FAF7), entidade filiada à Confederação Brasileira de Futebol 7 (CBF7).

A equipe integra o Grupo A, ao lado de Guarani, Ouro Gol, Atlético Alagoano, Deportivo, A Ouro Preto, Alto Sport e Motivação. Na primeira fase do campeonato, o Atalaiense enfrentará os times do Grupo B, formado por CSA Fut7, Cruzeiro, Traipu, Audax Matriz, Flamengo AL, Arena Serraria, Pilar E.C. e RDM. De acordo com o regulamento, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a próxima fase da competição.

Segundo o presidente do clube, Jefferson Silva, o elenco do Atalaiense para a disputa já está definido. Estão confirmados os atletas Vitor, Jonas, Matheus e Doceiro (fixo); Fernando, Davi, João Manuel, Breno e Luiz Carlos (alas); R10 e Negueba (pivô); Rom, Rolê, Kássio, Lukinha e Marcos (cabeça de área); além de Bruno, Arthur e Renivaldo (meia central).

Com um elenco forte e um trabalho organizado nos bastidores, a expectativa é de um ótimo desempenho do Atalaiense SC na edição de 2026, considerada uma das mais disputadas do Futebol 7 em Alagoas.

A tabela detalhada da competição deve ser divulgada pela federação nos próximos dias.

