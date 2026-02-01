Prefeitura de Atalaia inaugura sede do CREAS e fortalece rede de assistência social

A Prefeitura de Atalaia inaugurou, neste sábado (31), a sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), como parte da programação comemorativa pelos 262 anos do município. A entrega do equipamento reforça o compromisso da gestão com o cuidado às pessoas e com o fortalecimento da rede de proteção social, ampliando o atendimento humanizado a mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A sede do CREAS é 100% climatizada, conta com mobiliário e equipamentos novos e dispõe de ambientes planejados para o atendimento especializado. Entre os espaços, estão a sala da equipe técnica, salas de atendimento individual, espaço para atendimento em grupo, além da Sala de Escuta Especializada, voltada ao acolhimento e à proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

Um dos principais avanços é a implantação da Sala Lilás, espaço destinado ao atendimento humanizado às mulheres em situação de violência, garantindo privacidade, segurança e um ambiente adequado para o acolhimento.

A prefeita Ceci destacou que a entrega do novo CREAS representa mais um passo no compromisso da gestão com o cuidado com as pessoas. “Hoje entregamos à população de Atalaia um novo CREAS, um espaço totalmente estruturado para atender melhor quem mais precisa. Tudo foi pensado com cuidado, conforto e dignidade, porque cuidar das pessoas é uma prioridade da nossa gestão. Esse equipamento fortalece a nossa rede de proteção social e mostra que Atalaia avança com trabalho e responsabilidade”, afirmou a prefeita.

O vice-prefeito Nicollas ressaltou a importância da estrutura para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social “Essa inauguração representa um avanço significativo para Atalaia. O novo CREAS garante melhores condições de trabalho para as equipes e um atendimento mais humanizado para a população. É uma entrega que fortalece a rede de assistência e reafirma o compromisso da gestão com quem mais precisa”, destacou.

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, enfatizou a importância do equipamento para o acolhimento especializado. “O novo CREAS chega para qualificar ainda mais o nosso trabalho. Temos agora um espaço adequado, com equipe técnica preparada, Sala de Escuta Especializada para crianças e adolescentes e a Sala Lilás para acolher as mulheres. É um equipamento que fortalece a proteção social e garante um atendimento mais digno e humanizado”, afirmou a secretária.

Com a inauguração da nova sede do CREAS, a Prefeitura de Atalaia reforça o compromisso com políticas públicas que cuidam das pessoas, fortalecem a rede de assistência social e garantem direitos, promovendo mais proteção, acolhimento e qualidade de vida para a população.