Câmara Municipal de Atalaia

Prefeitura de Atalaia realiza campanha “Não é Não” durante os festejos dos 262 anos do município

Iniciativa promove informação, prevenção e fortalecimento da rede de proteção às mulheres durante a programação festiva.

01/02/2026 às 10h55
Foto: Assessoria

Durante os três dias de comemoração pelos 262 anos de Atalaia, a Prefeitura está promovendo a campanha "Não é Não - Sem consentimento é assédio", com o objetivo de conscientizar a população, prevenir situações de violência e incentivar a denúncia de casos de assédio contra mulheres durante a programação festiva.

A ação acompanha toda a agenda do aniversário da cidade e reforça que festa e respeito caminham juntos. Materiais informativos estão sendo distribuídos no local do evento, levando orientação ao público e divulgando os canais de apoio e denúncia, garantindo que as mulheres saibam onde buscar ajuda em caso de necessidade.

Um dos principais destaques da campanha é o fortalecimento da Patrulha Maria da Penha, que atua de forma permanente no município no acompanhamento e proteção de mulheres em situação de violência. Durante os festejos, a Patrulha segue de prontidão para atender ocorrências e orientar as vítimas, através do número: (82) 99368-5653.

Além disso, a campanha também reforça outros canais oficiais de denúncia, como o 190 (Polícia Militar) e o 180 (Central de Atendimento à Mulher), ampliando a rede de proteção e resposta rápida.

A iniciativa integra um conjunto de políticas públicas desenvolvidas pelo município para o enfrentamento a violência contra a mulher. Atalaia vem avançando nessa pauta com ações estruturantes, como a atuação contínua da Patrulha Maria da Penha, a implantação da Sala Lilás e a entrega da nova sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), fortalecendo o acolhimento, a escuta e a proteção às mulheres.

Para a prefeita Ceci, a campanha reafirma um compromisso que vai além do período festivo. "Queremos que as mulheres possam viver a festa com alegria, liberdade e segurança. A campanha 'Não é Não' deixa claro que assédio é crime e não será tolerado. Em Atalaia, cuidar das mulheres é prioridade todos os dias, inclusive nos momentos de celebração", destacou.

A Prefeitura de Atalaia reforça que celebrar o aniversário da cidade também é cuidar das pessoas, promovendo uma festa organizada, segura e comprometida com o respeito, a dignidade e os direitos das mulheres.

