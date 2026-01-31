22°C 35°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Prefeitura de Atalaia entrega iluminação da BR-316 em comemoração aos 262 anos do município

Trecho entre o bairro José Paulino e o trevo da cidade recebeu 52 novos postes, garantindo mais segurança.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
31/01/2026 às 14h21
Prefeitura de Atalaia entrega iluminação da BR-316 em comemoração aos 262 anos do município
Trecho entre o bairro José Paulino e o trevo da cidade recebeu 52 novos postes, garantindo mais segurança. Foto: Assessoria

Em celebração aos 262 anos de Atalaia, o Governo Municipal vem promovendo uma série de ações voltadas à melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida da população. Uma das iniciativas já entregues aos atalaienses foi a completa iluminação do trecho da BR-316 que liga o bairro José Paulino ao trevo da cidade.

A obra contemplou a instalação de 52 novos postes equipados com lâmpadas de 200 watts e com mais de dois mil metros de cabos elétricos. Com isso, o trecho passou a contar com iluminação total, proporcionando mais segurança para quem transita diariamente pela região, seja a pé, de bicicleta ou de veículo.

Segundo a prefeita Ceci, a ação representa um avanço importante para o município. “Onde antes era escuridão, hoje tem iluminação, mais segurança e mais qualidade de vida”, destacou.

Continua após a publicidade

 

A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura de Atalaia com foco na organização urbana, na mobilidade e na segurança viária. A iluminação da BR-316 atende a uma antiga demanda da população e contribui diretamente para a redução de riscos de acidentes.

Continua após a publicidade

 

 

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por PREFEITURA DE ATALAIA (@pref.atalaia)

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reforço na vigilância busca conter prejuízos causados por furtos em propriedades rurais - Foto: Divulgação.
ASPROVALES Há 9 horas

Associação dos Plantadores Rurais do Vale do Satuba articulam ações para conter furtos na zona rural

Associação e forças de segurança alinham medidas e anunciam reforço na vigilância para proteger propriedades e equipamentos agrícolas.

 Atalaia celebra 262 anos com programação especial que reúne cultura, esporte e grandes shows.
Atalaia 262 anos Há 4 dias

Atalaia celebra 262 anos com programação especial que reúne cultura, esporte e grandes shows

Atividades começam nesta terça-feira (27) e seguem até 2 de fevereiro.

 Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia.
Solicitação Atendida Há 4 dias

Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia

Comunidade estava há cerca de duas semanas sem abastecimento de água; ação é considerada paliativa pelo parlamentar.

 Jornalista homenageado é natural de Atalaia e faleceu há 10 anos - Foto: Acervo Pessoal.
Homenagem Há 4 dias

Atalaia faz homenagem ao jornalista Valmir Calheiros com nome de rua

Jornalista homenageado é natural de Atalaia e faleceu há 10 anos.

 Festa de Nossa Senhora das Brotas tem início neste sábado (24) e reúne fiéis em Atalaia até 2 de fevereiro. Foto: Pascom Brotas.
Padroeira Há 1 semana

Festa de Nossa Senhora das Brotas tem início neste sábado (24) e reúne fiéis em Atalaia até 2 de fevereiro

Celebração, considerada o evento religioso mais tradicional do município, foi reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Alagoas.

Atalaia, AL
29°
Tempo limpo
Mín. 22° Máx. 35°
32° Sensação
5.91 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h21 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Domingo
35° 21°
Segunda
35° 22°
Terça
34° 21°
Quarta
36° 22°
Quinta
33° 22°
Publicidade
Francisco Batinga
Professor Lesso
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Últimas notícias
BR-316 Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia entrega iluminação da BR-316 em comemoração aos 262 anos do município
Grêmio Estudantil Há 8 horas

Vereadora Lays Melo participa da solenidade de posse do Grêmio Estudantil da rede municipal de Atalaia
ASPROVALES Há 9 horas

Associação dos Plantadores Rurais do Vale do Satuba articulam ações para conter furtos na zona rural
Legislativo Presente Há 21 horas

Vereadores reforçam compromisso com a educação de Atalaia ao participar da Jornada Pedagógica 2026
Aluna Destaque Há 1 dia

Ex-aluna da Escola Jabes Francisco, Millena foi destaque na Jornada Pedagógica por alcançar a maior pontuação do município na avaliação SAEMA

Publicidade
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6941 (30/01/26)
12
32
34
57
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3601 (30/01/26)
02
03
04
06
07
08
09
11
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias