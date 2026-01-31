Prefeitura de Atalaia entrega iluminação da BR-316 em comemoração aos 262 anos do município

Trecho entre o bairro José Paulino e o trevo da cidade recebeu 52 novos postes, garantindo mais segurança. Foto: Assessoria

Em celebração aos 262 anos de Atalaia, o Governo Municipal vem promovendo uma série de ações voltadas à melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida da população. Uma das iniciativas já entregues aos atalaienses foi a completa iluminação do trecho da BR-316 que liga o bairro José Paulino ao trevo da cidade.

A obra contemplou a instalação de 52 novos postes equipados com lâmpadas de 200 watts e com mais de dois mil metros de cabos elétricos. Com isso, o trecho passou a contar com iluminação total, proporcionando mais segurança para quem transita diariamente pela região, seja a pé, de bicicleta ou de veículo.

Segundo a prefeita Ceci, a ação representa um avanço importante para o município. “Onde antes era escuridão, hoje tem iluminação, mais segurança e mais qualidade de vida”, destacou.

A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura de Atalaia com foco na organização urbana, na mobilidade e na segurança viária. A iluminação da BR-316 atende a uma antiga demanda da população e contribui diretamente para a redução de riscos de acidentes.

