Vereador Neto Acioli prestigia inauguração do novo Centro de Reabilitação da FunBrasil, em Maceió.

O vereador por Atalaia, Neto Acioli, participou na noite desta quinta-feira (29) da inauguração das instalações do novo Centro Especializado em Reabilitação (CER III) da FunBrasil, em Maceió.

O novo espaço, localizado na Rua Epaminondas Gracindo, no bairro da Pajuçara, foi projetado com o compromisso de promover inclusão e cuidado às pessoas que mais necessitam, com capacidade para atender mais de 500 famílias por mês. A unidade amplia o acesso a serviços especializados de reabilitação, fortalecendo a rede pública de saúde em Alagoas.

A solenidade de inauguração contou com a presença do superintendente da FunBrasil, Davi Davino Filho, dos fundadores da instituição, o vereador por Maceió, Davi Davino, e a deputada estadual Rose Davino, além de diversas autoridades estaduais. Também participaram representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado da Saúde, a senadora Eudócia Caldas e o deputado federal por Alagoas, Nivaldo Albuquerque.

Para o vereador Neto Acioli, que tem parceria política com a família Davino desde 2016, a entrega do CER III representa um avanço significativo na construção de uma Alagoas mais justa, acessível e humana, especialmente no cuidado com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

“Esse novo centro vai trazer mais dignidade e qualidade de vida para as famílias alagoanas que precisam de atendimento contínuo e especializado na área da saúde”, destacou o parlamentar atalaiense.

Fundada há 17 anos, a FunBrasil é referência no atendimento à população alagoana, oferecendo serviços de saúde com qualidade e totalmente gratuitos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).