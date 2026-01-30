23°C 33°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Vereador Neto Acioli prestigia inauguração do novo Centro de Reabilitação da FunBrasil, em Maceió

Novo espaço tem capacidade para atender mais de 500 famílias alagoanas por mês.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
30/01/2026 às 06h31 Atualizada em 30/01/2026 às 10h08
Vereador Neto Acioli prestigia inauguração do novo Centro de Reabilitação da FunBrasil, em Maceió
Vereador Neto Acioli prestigia inauguração do novo Centro de Reabilitação da FunBrasil, em Maceió.

O vereador por Atalaia, Neto Acioli, participou na noite desta quinta-feira (29) da inauguração das instalações do novo Centro Especializado em Reabilitação (CER III) da FunBrasil, em Maceió.

O novo espaço, localizado na Rua Epaminondas Gracindo, no bairro da Pajuçara, foi projetado com o compromisso de promover inclusão e cuidado às pessoas que mais necessitam, com capacidade para atender mais de 500 famílias por mês. A unidade amplia o acesso a serviços especializados de reabilitação, fortalecendo a rede pública de saúde em Alagoas.

A solenidade de inauguração contou com a presença do superintendente da FunBrasil, Davi Davino Filho, dos fundadores da instituição, o vereador por Maceió, Davi Davino, e a deputada estadual Rose Davino, além de diversas autoridades estaduais. Também participaram representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado da Saúde, a senadora Eudócia Caldas e o deputado federal por Alagoas, Nivaldo Albuquerque.

Continua após a publicidade

 

Para o vereador Neto Acioli, que tem parceria política com a família Davino desde 2016, a entrega do CER III representa um avanço significativo na construção de uma Alagoas mais justa, acessível e humana, especialmente no cuidado com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Continua após a publicidade

 

“Esse novo centro vai trazer mais dignidade e qualidade de vida para as famílias alagoanas que precisam de atendimento contínuo e especializado na área da saúde”, destacou o parlamentar atalaiense.

Fundada há 17 anos, a FunBrasil é referência no atendimento à população alagoana, oferecendo serviços de saúde com qualidade e totalmente gratuitos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
HGE faz apelo para localizar familiares de Carlos André da Silva internado desde a véspera do Natal.
Saúde Há 3 semanas

HGE faz apelo para localizar familiares de Carlos André da Silva internado desde a véspera do Natal

Paciente está hospitalizado deste a véspera do Natal; hospital pede ajuda para encontrar parente se reforça importância do apoio familiar.

 Desembargador Márcio Roberto. Foto: TJAL
TJAL Há 4 semanas

Desembargador Márcio Roberto anuncia atuação mais independente no TJAL e avalia aposentadoria

Em manifestação pública, magistrado afirma que decisão está amadurecida e deve ser definida após diálogo com a família.

 Francisco Batinga representa a AMA na cerimonia de entrega da Comenda Guardião das Águas. Foto: Divulgação
Reconhecimento Há 1 mês

Francisco Batinga representa a AMA na cerimonia de entrega da Comenda Guardião das Águas

Instituição foi agraciada por fortalecer o municipalismo e atuar em saneamento, gestão das águas e proteção de mananciais.

 Prefeita Ceci. Foto: Ascom / Jal Gomes
Alagoas Há 2 meses

“Violência não é só física”: Prefeita Ceci faz alerta no Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher

Gestora de Atalaia usou as redes sociais para pedir que vítimas não se calem e destacou agressões psicológicas e patrimoniais; “Procure ajuda”, diz prefeita.

 Moradores devem consultar o mapa assim que for divulgado para verificar se estão pagando indevidamente pela tarifa de esgoto.
Defensoria Pública Há 2 meses

Após ação da Defensoria Pública, BRK apresenta mapas do esgotamento sanitário da Região Metropolitana de Maceió

Moradores devem consultar o mapa assim que for divulgado para verificar se estão pagando indevidamente pela tarifa de esgoto.

Atalaia, AL
33°
Tempo nublado
Mín. 23° Máx. 33°
34° Sensação
5.36 km/h Vento
43% Umidade
20% (0.13mm) Chance chuva
05h21 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Sábado
35° 22°
Domingo
35° 22°
Segunda
35° 22°
Terça
35° 21°
Quarta
36° 22°
Publicidade
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
Esporte Há 27 minutos

Corrida Atalaia 262 Anos marca início da programação de aniversário do município; retirada dos kits acontece nesta sexta-feira
FunBrasil Há 7 horas

Vereador Neto Acioli prestigia inauguração do novo Centro de Reabilitação da FunBrasil, em Maceió
Janeiro Branco Há 2 dias

Encerramento das ações do Janeiro Branco reforça cuidado com a saúde mental no povoado Ouricuri
Prefeita Ceci Há 2 dias

Prefeita Ceci participa da Jornada Pedagógica 2026 e destaca transformação da educação em Atalaia
Educação Há 2 dias

Atalaia inicia planejamento escolar com mais uma edição da Jornada Pedagógica

Publicidade
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Lays Melo
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias