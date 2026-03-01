Atalaia supera 4 mil atendimentos em dois dias de mutirão de saúde

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Instituto Riviera, realizou na sexta-feira e no sábado, dias 27 e 28, mais uma grande ação que reafirma o compromisso da gestão com o cuidado da população. Durante dois dias de atendimento na Creche Maria Helena, no povoado Olhos d’Água, o Mutirão Cuida Atalaia – Saúde em Movimento levou assistência médica e exames aos moradores dos povoados, somando 4.140 atendimentos e procedimentos realizados.

No primeiro dia de ação, foram contabilizados 870 exames laboratoriais, 100 testes rápidos, 40 atendimentos de fisioterapia, 108 eletrocardiogramas, 98 consultas cardiológicas, 227 ultrassonografias e 78 consultas com clínico geral, totalizando 1.521 atendimentos.

Já no segundo dia, os números reforçaram o alcance da iniciativa: 1.335 exames laboratoriais, 352 testes rápidos, 60 atendimentos de fisioterapia, 118 eletrocardiogramas, 95 consultas cardiológicas, 120 consultas com clínico geral, 254 ultrassonografias, 197 consultas oftalmológicas e 88 consultas psicológicas, somando 2.619 atendimentos.

A prefeita Ceci destacou que a ação representa mais do que números. “Levar saúde para perto das pessoas é compromisso e é missão de vida. Cada atendimento realizado aqui representa cuidado, prevenção e dignidade. Nossa gestão trabalha para que a saúde chegue onde o povo está, principalmente a quem mais precisa”, afirmou.

A parceria com o Instituto Riviera foi essencial para ampliar a capacidade de atendimento, garantindo mais exames, consultas especializadas e uma estrutura organizada para acolher a população com qualidade e dignidade.

Com números expressivos e grande participação popular, o Mutirão Cuida Atalaia reafirma o compromisso da gestão municipal com uma saúde mais presente, acessível e resolutiva. Mais do que atendimentos, a ação representa cuidado de perto, prevenção e respeito com quem mais precisa.