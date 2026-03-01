24°C 34°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Atalaia supera 4 mil atendimentos em dois dias de mutirão de saúde

Cuida Atalaia – Saúde em Movimento levou exames, consultas e atendimento especializado aos moradores dos povoados, em parceria com o Instituto Riviera.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
01/03/2026 às 09h16
Atalaia supera 4 mil atendimentos em dois dias de mutirão de saúde
Atalaia supera 4 mil atendimentos em dois dias de mutirão de saúde. Foto: Assessoria.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Instituto Riviera, realizou na sexta-feira e no sábado, dias 27 e 28, mais uma grande ação que reafirma o compromisso da gestão com o cuidado da população. Durante dois dias de atendimento na Creche Maria Helena, no povoado Olhos d’Água, o Mutirão Cuida Atalaia – Saúde em Movimento levou assistência médica e exames aos moradores dos povoados, somando 4.140 atendimentos e procedimentos realizados.

No primeiro dia de ação, foram contabilizados 870 exames laboratoriais, 100 testes rápidos, 40 atendimentos de fisioterapia, 108 eletrocardiogramas, 98 consultas cardiológicas, 227 ultrassonografias e 78 consultas com clínico geral, totalizando 1.521 atendimentos.

Já no segundo dia, os números reforçaram o alcance da iniciativa: 1.335 exames laboratoriais, 352 testes rápidos, 60 atendimentos de fisioterapia, 118 eletrocardiogramas, 95 consultas cardiológicas, 120 consultas com clínico geral, 254 ultrassonografias, 197 consultas oftalmológicas e 88 consultas psicológicas, somando 2.619 atendimentos.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci destacou que a ação representa mais do que números. “Levar saúde para perto das pessoas é compromisso e é missão de vida. Cada atendimento realizado aqui representa cuidado, prevenção e dignidade. Nossa gestão trabalha para que a saúde chegue onde o povo está, principalmente a quem mais precisa”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A parceria com o Instituto Riviera foi essencial para ampliar a capacidade de atendimento, garantindo mais exames, consultas especializadas e uma estrutura organizada para acolher a população com qualidade e dignidade.

Com números expressivos e grande participação popular, o Mutirão Cuida Atalaia reafirma o compromisso da gestão municipal com uma saúde mais presente, acessível e resolutiva. Mais do que atendimentos, a ação representa cuidado de perto, prevenção e respeito com quem mais precisa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Primeiro dia do Mutirão de Saúde realiza centenas de atendimentos e reforça compromisso com os povoados de Atalaia.
Mutirão de Saúde Há 1 dia

Primeiro dia do Mutirão de Saúde realiza centenas de atendimentos e reforça compromisso com os povoados de Atalaia

Ação segue neste sábado (28) com atendimento gratuito para moradores de Santo Antônio e Olhos D’Água.

 Atalaia realiza Mutirão de Saúde com mais de mil atendimentos nos povoados.
Mutirão Há 4 dias

Atalaia realiza Mutirão de Saúde com mais de mil atendimentos nos povoados

Atendimento gratuito acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro e beneficia moradores de Santo Antônio e Olhos D’Água.

 Atalaia reforça frota da saúde com a chegada de novas ambulâncias.
Saúde Há 1 semana

Atalaia reforça frota da saúde com a chegada de novas ambulâncias

Chegada dos veículos garante mais agilidade, segurança e cuidado no atendimento à população.

 Prefeitura de Atalaia reforça abastecimento da Farmácia Central com chegada de novos medicamentos.
Saúde Há 3 semanas

Prefeitura de Atalaia reforça abastecimento da Farmácia Central com chegada de novos medicamentos

Chegada de novos medicamentos garante mais acesso aos tratamentos e reforça o compromisso da gestão com a saúde da população atalaiense.

 Secretaria de Saúde reforça compromisso com consultas agendadas.
Saúde Há 3 semanas

Centro de Especialidades de Atalaia registra 136 faltas em janeiro; Secretaria de Saúde reforça compromisso com consultas agendadas

Faltômetro de janeiro/2026 aponta aumento significativo no número de ausências e alerta que cada falta prejudica o atendimento de outros pacientes da rede pública.

Atalaia, AL
28°
Tempo nublado
Mín. 24° Máx. 34°
30° Sensação
1.04 km/h Vento
63% Umidade
100% (4.83mm) Chance chuva
05h28 Nascer do sol
17h45 Pôr do sol
Segunda
31° 24°
Terça
34° 24°
Quarta
33° 23°
Quinta
30° 22°
Sexta
33° 23°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Professor Lesso
Últimas notícias
Mutirão de Saúde Há 2 horas

Atalaia supera 4 mil atendimentos em dois dias de mutirão de saúde
Destaque Há 20 horas

Espetáculo pirotécnico nos shows do Léo Santana é comandado pelo atalaiense Alisson Vitor
Caravana Federativa Há 1 dia

Atalaia marca presença na Caravana Federativa em Maceió
Mutirão de Saúde Há 1 dia

Primeiro dia do Mutirão de Saúde realiza centenas de atendimentos e reforça compromisso com os povoados de Atalaia
Desaparecido Há 2 dias

Família pede ajuda para encontrar homem que desapareceu em Atalaia

Publicidade
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima O Poder Transformador da Educação | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2978 (28/02/26)
06
09
13
20
42
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6964 (28/02/26)
03
09
30
56
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3624 (28/02/26)
01
02
04
05
06
09
11
12
13
16
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2893 (27/02/26)
00
02
05
06
16
23
29
32
39
43
44
51
53
61
67
68
89
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2930 (27/02/26)
01
02
07
13
16
25
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias