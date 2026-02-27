23°C 35°C
Família pede ajuda para encontrar homem que desapareceu em Atalaia

Cícero Rodrigues Feitosa foi visto pela última vez em um bar perto de casa, na última quarta-feira (18)

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Alkeline Matias I Gazeta Web
27/02/2026 às 11h11
Família pede ajuda para encontrar homem que desapareceu em Atalaia.

Um homem identificado como Cícero Rodrigues Feitosa, também conhecido como “Galego”, de 44 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira (18). Os familiares pedem ajuda para encontrá-lo. 

De acordo com Betanya Rodrigues, irmã de Cícero, é a primeira vez que o irmão desaparece. Ele foi visto pela última vez em um bar próximo de casa.

“Ele é uma pessoa tranquila, estava bem nos últimos dias, não tem problemas com ninguém, e é bastante conhecido na cidade", disse ela.

A irmã ainda revelou que, quando desapareceu, o homem usava uma camisa listrada e uma bermuda jeans.

Em caso de informações sobre o paradeiro de Cícero, a população pode entrar em contato com os números: (82) 99670-5245 e (82) 9951-6895.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
