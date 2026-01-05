20°C 32°C
Homem é preso por tráfico de drogas em Atalaia

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança da comunidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria 3ª CPMI
05/01/2026 às 19h05
Na madrugada desta segunda-feira (05), uma guarnição de Força Tarefa da 3ª Companhia de Polícia Militar realizou a prisão de um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região do Conjunto Deus é Fiel, em Atalaia.

O suspeito conduzia um veículo Fiat Palio de cor verde que segundo informações, repassadas pelo Núcleo de Inteligência da unidade, estaria circulando pelo conjunto, realizando a distribuição de material entorpecente. 

No interior do veículo foram encontrados 68 gramas de cocaína, 02 bombinhas de maconha, 01 balança de precisão e 02 celulares.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança da comunidade.

