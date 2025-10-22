Guarnições em Operação Conjunta apreendem mais de 1kg de substâncias entorpecentes em Atalaia

No último dia 14 de outubro, com base em informações da Diretoria de Inteligência (DINT) sobre um possível ponto de tráfico de drogas no Conjunto Deus é Fiel, em Atalaia, as guarnições da Supervisão, GOPES (Grupamento de Operações Especiais), e Força Tarefa realizaram uma incursão no local.

Ao perceberem a aproximação policial, suspeitos fugiram para uma área de difícil acesso. Durante as buscas, foi encontrada uma sacola contendo material semelhante a entorpecente em uma residência aparentemente abandonada.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Regional de Viçosa para os devidos procedimentos.