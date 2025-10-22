20°C 30°C
Guarnições em Operação Conjunta apreendem mais de 1kg de substâncias entorpecentes em Atalaia

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Regional de Viçosa para os devidos procedimentos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: 3ª CPMI
22/10/2025 às 18h46
Foto: Divulgação

No último dia 14 de outubro, com base em informações da Diretoria de Inteligência (DINT) sobre um possível ponto de tráfico de drogas no Conjunto Deus é Fiel, em Atalaia, as guarnições da Supervisão, GOPES (Grupamento de Operações Especiais), e Força Tarefa realizaram uma incursão no local. 

Ao perceberem a aproximação policial, suspeitos fugiram para uma área de difícil acesso. Durante as buscas, foi encontrada uma sacola contendo material semelhante a entorpecente em uma residência aparentemente abandonada. 

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Regional de Viçosa para os devidos procedimentos.

