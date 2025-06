Dupla é presa dentro de agência bancária em Maceió por golpes contra idosos em Atalaia.

Dois homens foram presos em flagrante neste sábado, 28, dentro de uma agência bancária no Centro de Maceió, acusados de aplicar golpes contra idosos. A prisão foi realizada por equipes da Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol) da Polícia Civil de Alagoas, durante uma operação que investiga crimes de estelionato e furtos qualificados.

Os suspeitos foram abordados após cometerem golpes em duas vítimas na cidade de Atalaia, localizada na região metropolitana de Maceió. Após o trabalho de rastreamento, as forças policiais conseguiram localizar os criminosos na capital e prendê-los em flagrante. Durante a abordagem, foram apreendidos mais de sete cartões bancários, todos em nomes de terceiros.

De acordo com a Polícia Civil, apenas hoje, o prejuízo causado às vítimas foi de aproximadamente R$ 7 mil. No entanto, ao longo de duas semanas, o valor total roubado chegou a R$ 40 mil.

Segundo o delegado Thales Araújo, diretor da DINPOL, os suspeitos seguiam um modus operandi bem planejado e atuavam de maneira articulada em várias cidades, com foco principal em idosos. O objetivo era agir em terminais de autoatendimento bancário para dificultar a reação das vítimas e evitar a identificação dos criminosos.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, que auxiliou na condução dos detidos até a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Os suspeitos respondem por furto mediante fraude, com agravante por serem vítimas idosos, e associação criminosa. As investigações continuam em andamento, e a polícia está trabalhando para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.