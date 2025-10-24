21°C 28°C
PM flagra tráfico de drogas e apreende duas armas, munições e drogas em Atalaia

Ação comandada pela 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPM/I).

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: PMAL
24/10/2025 às 10h25
PM flagra tráfico de drogas e apreende duas armas, munições e drogas em Atalaia
PM flagra tráfico de drogas e apreende duas armas, munições e drogas em Atalaia.

A Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) flagrou um caso de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, na manhã desta quarta-feira (22), no município de Atalaia. Um homem de 20 anos foi preso.

Na ação comandada pela 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPM/I), foram apreendidos um revólver calibre 38 com oito munições intactas e uma espingarda artesanal; três carregadores calibre 380; uma balança de precisão de pequeno porte, além de uma quantidade de maconha, cocaína e crack, e a quantia de R$ 394,00.

O flagrante se deu por volta das 11h30, durante patrulhamento na cidade realizado pela guarnição RP 01. Uma denúncia anônima que chegou ao conhecimento da equipe apontava um terreno baldio, na localidade conhecida como Beco do Vaqueiro, onde estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes. 

Na chegada ao endereço indicado, a equipe visualizou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga. Ele foi alcançado e abordado. Após consulta aos dados do suspeito no sistema, foi constatado que ele possuía antecedentes relacionados a crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e indícios de participação em uma organização criminosa na cidade.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Atalaia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
